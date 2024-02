Hükümetimiz bir yandan, ev sahipleri bir yandan İstanbul'da beklenen depreme karşı önlemler almak için çabalarken ünlü piyanist Fazıl Say'ın bir skandala imza attığını yazmıştım.







Say, Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş; bunu yaparken de aradaki perde duvarlarını yıkmıştı! Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu benim haberim ile öğrenen komşuları soluğu







Beşiktaş Belediyesi'nde almış, şikayet üstüne şikayet yağdırmıştı. Neyse ki, şikayetler işe yaramış. Belediyenin müdahalesi sonucu Fazıl Say, yıktığı duvarları tekrar ördürmüş ve evi eski haline getirmiş.







Komşularını tehlikeye attığı ve yasalara aykırı bir şekilde evlerin duvarlarını yıktığı için Fazıl Say'a bir ceza kesildi mi, bir soruşturma açıldı mı bilmiyorum ama komşularının derin bir "oh" çektiği kesin. Umarım Fazıl Say, bir daha kendi konforu için başkalarının hayatını tehlikeye atmaz.



BABASINI TOPRAĞA VERDİ

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı yasta. Büyük ve öncü hukukçularımızdan, iki dönem bakanlık yapan Oya Hanım'ın babası









Prof. Dr. Turhan Esener, 2 Şubat'ta 99 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Esener, önceki gün Teşvikiye Camii'nde öğle namazı sonrası düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.







Bülent-Oya Eczacıbaşı çiftinin yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul ettiği cenazeye, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilen Turhan Esener'e Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine de sabır diliyorum.



NEŞE SERT'E MORAL TATİLİ

2014'te böbreğini verdiği eşi Ünsal Sert'i, 3 Mart 2022'de kaybeden Neşe Sert, o günden sonra neredeyse hiç ortalarda gözükmemişti. Yakın arkadaşı Nuran Erçil ve kızı Burcu Erçil, neredeyse iki yılın ardından Neşe Hanım'ı evinden çıkmayı başardı, hatta onu Erciyes'e tatile götürdü.







Burcu Hanım'ın nişanlısı Mehmet Yayla'nın Erciyes'teki otelinde birlikte tatil yaptılar. Neşe Hanım'a bu tatil çok iyi gelmiş olmalı ki, sosyal medyada, tatilden fotoğraflarıyla birlikte şu paylaşımı yaptı: "Hani derler ya kan bağı mı can bağı mı? İyi ki ailemsiniz; beni bu muhteşem yerde yaşattığınız üç gün için teşekkürler Burcum."