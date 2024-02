Güzelliği ve stiliyle de her daim adından söz ettiren sosyetenin ünlü isimi Derin Mermerci, kızlarını çok 'güzel' yetiştiriyor! Hatta Derin Hanım, Cem Aydın ile evliğinden dünyaya gelen ve henüz 8 yaşında olan ikizlerini 'güzel' büyütmek için profesyonel yardım almaya bile başlamış! Derin Hanım'ın kendi sosyal medya paylaşımından öğrendik ki, ikizlerine manikür ve pedikür yaptırmaya başlamış.







Görünce çok şaşırdım; daha 8 yaşındaki kızların 'estetik' ve 'güzel' görünmek için el ve ayak bakımı yaptırması ne kadar doğru! Bir uzmana danıştım; "Manikür ve pedikür yaptırıp bunu sosyal medyada paylaşarak erken yaştaki çocukları, estetik ve güzellik kavramı içine sokmak doğru değil. Manikür ve pedikür gerekiyorsa bile bunu annelerinin yapması daha doğru olur" dedi.







Estetik ve güzellik sektörünün çocuklara göz diktiğini, çocuklara yönelik manikür ve pedikür setleri satıldığını da ekledi. Estetik yaşının 16-17 yaşlarına kadar düştüğünden dert yanarken manikür ve pedikürün 7-8 yaşlarına kadar düştüğünü görmek üzücü! Bir kez daha anladım ki, bu konularda annelere çok büyük görev düşüyor.



CAN'A KARDEŞ GELİYOR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci hızlı çıktı! Çarşamba günü oynanan Gaziantep-Fenerbahçe maçının ardından engelli bir taraftara maç formasını vererek gönüllerde taht kuran İrfan Can'ın bir kez daha baba olacağını öğrendim. İrfan Can, Mart 2021'de nikah masasına oturduğu eşi Gözde Hanım ile mutlu evliliklerini senesine oğulları Can ile perçinlemişti.







Öğrendim ki Kahveci çifti, ikinci çocuk için de ellerini çabuk tutmuş. Yaklaşık dört aylık hamile olduğunu öğrendiğim Gözde Hanım'ın gönlünden bu kez kız geçse de Allah yine erkek nasip etmiş. Umarım sağlıkla oğlunu dünyaya getirir.



SALMA HAYEK'E 'HAYIR' DİYEMEDİ

Mert Alaş gibi dünya starlarının peşinden koştuğu fotoğrafçılarımızdan Cüneyt Akeroğlu, uzun süredir kişisel sanat projesi için çalıştığından dergi ve ünlülerden gelen teklifleri geri çeviriyordu. Kylie Minogue, Katy Perry, Naomi Campbell ve Irina Shayk gibi starların çalıştığı nadir fotoğrafçılardan olan Cüneyt'in, uzun bir aradan sonra Salma Hayek'in fotoğraflarını çektiğini öğrendim.







Hayek, dünyaca ünlü bir derginin bahar sayısının kapak çekimi için Cüneyt ile çalışmak istemiş. Cüneyt önce "hayır" dese de Hayek'i kıramamış. Geçtiğimiz günlerde yapılan çekimler, üç gün sürmüş. Ortaya nasıl fotoğraflar çıktı çok merak ediyorum.



YENİ KOLEKSİYONU İÇİN DAVET VERDİ

20 yıla yakın profesyonel olarak hazır giyim firmalarında görev yapan kadın girişimci ve tasarımcı Dicle İpek Öztaşkın, altı yıl önce kendi markasını kurmuştu. Zamansız tasarım anlayışı ve kendine has stil seçimleriyle de kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı.







Dicle Hanım, çizgisini sürdüren ve kendine özgü tasarımlarından oluşan yeni sezon koleksiyonunu hafta içinde bir davetle tanıttı. Moda dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığı davette, Dicle Hanım'ın yeni tasarımları çok beğenildi.



GANALI RESSAMDAN İSTANBUL'DA SERGİ

Sanat yolculuğu için Amerika'dan Londra'ya kadar pek çok yerde bulunan Ganalı ressam Kojo Marfo, 'Umut Denemesi' sergisiyle ilk kez İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.







13 Şubat'ta açılacak serginin küratörlüğünü Zeynep Öztürk yapıyor. Kendi deneyimlerinden ve içgüdülerinden ilham alarak çıktığı yolda tüm kalıpları reddeden ve özgürlüğü, 'En üst düzey sevinç' olarak ifade eden Marfo'nun eserleri 11 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.



BU KEZ OLMUŞ!

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen model Şevval Şahin, farklı stiller denemeyi seviyor. Şimdiye kadar çoğunlukla 'olmamış' dediğim bir tarzda arzı-ı endam eyleyen güzel model, bu kez beni şaşırttı! Şevval Şahin, kış sezonunun trendlerini bir araya getirerek çok başarılı bir görünüm ortaya koymuş.







Soğuk havaya biraz başkaldırış olsa da, deri trençkotu çok şık. Ceket-etek takımı ile kombinlediği siyah dik yaka kazağı ve ince çorabı da bu güzel görüntüyü tamamlamış. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Şevval Şahin, bu kez alkışı hak etti.



TREND RADARI

Bu sezonun popüler renk kombinasyonları arasına, iki trendi renk dahil oldu; kırmızı ve kahve. İki rengin birlikteliği oldukça enerjik ve karizmatik bir görünüm ortaya koyuyor.







Son birkaç kıştır, peluş montların popülaritesi azalmadan devam ediyor. Özellikle görkemli faux fur montlar bu kış çok revaçta. Hem gösterişli hem şık hem de çok sıcak tutuyorlar.