Atalarımız hiçbir sözü boşuna söylememiş, söyledikleri er ya da geç doğru çıkıyor. İşte son bir örnek daha: Petek Ertüre'ye atalarımızın "Büyük lokma ye, büyük söz söyleme" sözünü söylemiştim; haklı çıktım. 2020'de başlayan aşklarını, Ağustos 2022'de resmiyete döken Petek Ertüre ile Serdar Oal, 16 Ocak'ta tek celsede boşanmıştı. Evliliklerinde daha bir yılı doldurmadan boşanmak için mahkemeye başvurup sonra vazgeçtikleri için, boşandıklarını öğrendiğimde Petek Hanım'ı aramış ve "Yine barışır mısınız, hatta tekrar evlenir misiniz?" diye sormuştum. "Yok Bülent Bey almayayım.







Ben bir daha zor evlenirim" cevabını almıştım. Ben de bunun üzerine Petek Hanım'a atalarımızın işte o sözünü hatırlatmıştım. Öğrendim ki, Petek Ertüre ile Serdar Oal barışmış ve hatta aynı evde yaşıyorlarmış. Tekrar evlenirler mi bilmem ama Petek Hanım, "Balı çörekciğim" diye hitap ettiği Serdar Oal ile şimdi çok mutluymuş. Ne diyeyim, Allah bozmasın, hep mutlu olurlar inşallah.



COURCHEVEL'DE TALİHSİZ KAZA

Geçen yılki sömestirde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un kayak yaparken düşüp kolunu kırdığı Courchevel'de yine benzeri bir kaza yaşanmış. Talihsiz kaza, bu kez Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tara'nın 10 yaşındaki büyük kızı Defne'nin başına gelmiş.







Hem de tatilin ilk günü! Piste ilk çıkısında düşüp kolunu kıran Defne, tüm tatili oturup kayak yapanları seyrederek geçirmek zorunda kalmış. Kerim Rahmi Koç, kazanın ardından hemen özel uçakla İstanbul'a getirilip ameliyata alınmıştı. Defne'yi getirmediklerine göre kazayı basit bir kırıkla atlatmış demek ki!



17 ŞUBAT'TA DÜĞÜN VAR

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz ile eşi Aylin Yılmaz'ın kızı Ayşe Yılmaz, ağustos ayında Türkiye'nin önde gelen tarım şirketlerinden birinin CEO'su Onur İçcan ile nişanlanmıştı. Ayşe ile Onur'un vuslata ermek için çok beklemek istemediklerini öğrendim.







Ayşe'nin ailesinin Yeniköy'deki evinde nişanlanan çift, 17 Şubat'ta Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde görkemli bir düğünle evlenecekmiş. Müstakbel dünürler Aylin Yılmaz ve Sabriya İçcan, çocuklarının düğünlerinin mükemmel geçmesi için koşturuyormuş. Genç çift umarım bir ömür mutlu olur.



YENİ SERGİYE BÜYÜK İLGİ

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), yine harika bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İnci Ertuğ'un son dönem ürettiği resimlerin yanı sıra bu sergiye özel







ilk kez ürettiği heykellerinin de yer aldığı 'Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)' başlıklı 16'ncı kişisel sergisi önceki akşam bir davetle açıldı. 29 Şubat'a kadar gezilebilecek serginin açılış davetine ilgi büyüktü.