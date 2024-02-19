Amerika'da yaşayan kızı Yasemin Germiyanlıgil ile Kosta Rika'da buluşan ve orada ATV kazası sonucu ağır yaralanan Elif Dürüst, ölümden dönmüştü. Kaval kemiği, omzu, kuyruk sokumu ve kafatasında kırıklar olan, daha da kötüsü beyin kanaması geçiren Dürüst'e ilk müdahale Kosta Rika'da yapılmıştı.







Orada bir haftalık tedavinin ardından doktor ve hemşire gözetiminde İstanbul'a getirilmiş ve bir hafta da özel bir hastanede tedavi olmuştu. Tam bir ay önce taburcu olan ve tedavisi evde devam eden Elif Dürüst ile ilgili güzel haberler alıyorum. Beyin travmasını atlatan, kafasındaki ödemler inen Dürüst'ün artık beyninde hiçbir sorun kalmamış. Bacak ve omuz kırıkları için iki ay daha evinde tedavisi devam edecekmiş. Doktorları, Dürüst'ün iki ay sonra normale döneceğini söylemiş. Allah'ın, sevenlerine bağışladığı Dürüst, bundan sonra hep sağlıklı olur inşallah.



KADIN VE YILAN BİR ARAYA GELİRSE!

Ünlü ressam Kezban Arca Batıbeki, iki yıllık çalışmasının ürünü olan yeni eserlerini, 21 Şubat'ta görücüye çıkarıyor. Batıbeki, yeni eserlerini, 'Pantagonist / Düalite: Şifa ve Zehir' adlı sergi ile sanatseverlerle buluşturacak.









21-25 Şubat tarihleri arasında sergilenecek olan Batıbeki'nin eserlerinin merkezinde, kadın ve yılan yer alıyor. Kezban Arca Batıbeki'nin 'Pantagonist' serisinin yakında kitabının çıkacağı bilgisini de verip bu sergiyi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.



BOŞANMALAR DEVAM EDİYOR

Son günlerde ardı ardına gelen boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! İşadamı Mustafa Yurttaş ve hayırseverliği ile bilinen eşi Beste Yurttaş'ın kızı Begüm Yurttaş'ın da boşandığını öğrendim! Begüm ile İzmir'in sevilen ailelerinden Nabi ve Oya Güneş'in oğlu Batuhan Güneş,







Ağustos 2017'de İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Turizmci ve fotoğraf sanatçısı Begüm Yurttaş ile ünlü bir İtalyan firmasının Orta Doğu koordinatörü olan Batuhan Güneş'in arasına ne girdi bilmiyorum ama kırıp dökmeden sessiz sedasız boşanmayı başarmışlar. Ne diyeyim; ikisinin de yolu açık olsun.



9 YIL SONRA İSTANBUL'DA İLK SERGİ

Sanat tutkunlarına müjde! Çağdaş sanatın önemli temsilcisi Ekrem Yalçındağ, İstanbul'da dokuz yıl aradan sonra 'Natures' adını verdiği sergisini açtı. Yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerini İstanbul'da sanat tutkunlarıyla buluşturan







Sevil Dolmacı, ev sahipliği yaptığı serginin açılışı için davet verdi. Davette, sanatseverler ile koleksiyonerler bir araya geldi. Sergide, 'Natures' serisinin yanı sıra Yalçındağ'ın gün yüzüne çıkmamış yeni işleri de sanat tutkunlarının beğenisine sunuluyor. 18 Mart'a kadar devam edecek sergiyi kaçırmayın...