Mehmet Hanif'in, eşi Burcu Hanif'in vefatından çok kısa bir süre sonra eşinin yakın arkadaşı Sitare Kalyoncuoğlu ile aşk yaşamaya başlaması sosyetede şok etkisi yaratmıştı! Bu aşka onay vermeyen sosyete, Mehmet Hanif ile Sitare Kalyoncuoğlu'na resmen ambargo koymuştu. Bu yüzden insan içine karışamayan çift, aşklarını sosyal çevrelerinden uzakta yaşamak zorunda kalmıştı.







Geçenlerde Courchevel'e tatile giden aşıklar, oradan yaptıkları sosyal medya paylaşımlarda bile yan yana fotoğraflarını koymamıştı. O zaman sosyeteden af çıkmazsa aşıkların işi zor demiştim. Nihayet af çıkmış! Çünkü Sitare Kalyoncuoğlu, arkadaşının kızının düğününe, sevgilisi Mehmet Hanif ile katıldı! Düğünde ne yaşandı, kimlerin masasına oturdular bilmiyorum ama yan yana fotoğraf bile paylaşmayan aşıklar, böylesi bir düğüne katılabildiklerine göre demek ki sosyete, yaklaşık bir yılın sonunda bu aşka onay vermiş.



MAURİTİUS'TA 'EVET' DEDİ

Dağhan Doğruer ile mutlu bir evliliği olan Dila Tarkan Doğruer'den sonra, kardeşi Sima Tarkan da gelin olmaya hazırlanıyor. Eylül 2020'den bu yana flört ettiği sevgilisi Mark Başoğlu, tatil için gittikleri Mauritius'da, kumsalda diz çöküp Sima Hanım'a çok romantik bir evlilik teklifinde bulunmuş.







Sima Hanım'ın "evet" cevabının ardından denizden havai fişekler atılmış. Mutluluktan ayakları yere basmayan Sima Tarkan, "Şimdiye kadar söylediğim en kolay evetti" notuyla o mutlu anlarını sosyal medyasından paylaştı. Allah tamamına erdirsin.



TORUNLARI İÇİN DAVET VERDİ

Merhum Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in aralık ayında çifte torun mutluluğu yaşadığını yazmıştım. Aynı zamanlarda hamile kalan küçük oğlu Tal Garih'in eşi Ceylan Garih ile daha önce Dalia Hanım'a iki kez torun mutluluğu yaşatan büyük oğlu Niv Garih'in eşi Romina Garih,







12 gün arayla kızlarını kucaklarına almıştı. Torun mutluluğu dörde katlanan Dalia Hanım'ın, torunları doğduğunda mutluluklarına ortak olan dostlarına dün evinde bir davet verdiğini öğrendim. Dalia Hanım'ın torunları sağlıkla büyür inşallah.



ULUDAĞ'DA EĞLENCE ZİRVE YAPACAK

Uludağ'da geleneksel hale gelen hafta sonu etkinliği Corporate Weekend, 23-25 Şubat'ta gerçekleşecek. Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden birinin organize etiği ve şirketin veliahdı Mert Vardar'ın işin başında olduğu etkinlik yine eğlenceli geçecek gibi.







Çünkü etkinlikte kayak tutkunları, Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performansıyla kayak molalarının tadını çıkarırken after ski'lerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin zirvesine çıkacaklar! Gece ise, ünlü şarkıcılar Alya ve Baran Bayraktar ile coşacaklar.