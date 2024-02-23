Haziran 2020'de işadamı eşi Süleyman Toplusoy'un ani ölümüyle sarsılan İpek Toplusoy, önceki gün benim gibi herkesin kafasını karıştıran bir paylaşım yaptı!







Eşini kaybettikten sonra kendisini, kızları Zeynep (9) ile Selin'e (8) adayan ve şimdiye kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmayan İpek Hanım, görünen o ki yıllar sonra aşk perhizini bozmuş! İpek Hanım, adının Erkan Kaya olduğunu öğrendiğim bir iş adamı ile dışarı çıkmış.







Otomobilde yolculuk ettikleri sırada, yan koltuğunda oturan Erkan Bey, İpek Hanım'ın fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. Şaşırtıcı olan ise İpek Hanım'ın da aynı fotoğrafı kendi sosyal medyasından paylaşması oldu!







Tabii bu hareketi, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Hoş İpek Hanım, bu fotoğrafı ifşa ettiğine göre, ciddi bir ilişki söz konusu sanırım. Bakalım; yaşayıp göreceğiz...



ORTAĞINI YALNIZ BIRAKMADI

Madonna, Angelina Jolie, Penelope Cruz gibi dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı Mert Alaş'ın önceki gün doğum günüydü. 21 Şubat 1971'de Ankara'da dünyaya gelen ve 53 yaşına giren







Alaş'ı, Londra'daki doğum günü kutlamasında ünlü modeller, modacılar, oyuncular ve şarkıcılar yalnız bırakmadı.







Ortağı olduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç da, Alaş'ın doğum günündeydi. Partiye katılamayan dünya starları da, sosyal medyadan Mert Alaş'a tebrik mesajı yağdırdı.



MODA VE MÜZİK BİR ARAYA GELDİ

Türkiye'nin en ünlü erkek giyim markalarından biri, ilkbahar-yaz koleksiyonunu, müzisyen Mert Demir'in 'Gözlerime Bak' şarkısından ilhamla hazırladı. Marka, yeni sezon için marka yüzü de yaptığı Mert Demir ile birlikte önceki gün bir davet verdi.







Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu'nun ev sahipliğinde, Ulus'ta popüler bir mekanda yapılan davet, ünlü isimleri bir araya getirdi. Markanın yeni koleksiyonunun da tanıtıldığı davet, Mert Demir'in şarkıları ve DJ performansıyla çok eğlenceli geçti.



SOSYETENİN REMOS AŞKI DEVAM EDİYOR

İstanbul sosyetesi, Yunanistan'ın mega starı Antonis Remos'u o kadar sevdi ki, Remos da İstanbul'u resmen komşu kapısı yaptı. Sosyetenin, özel kutlamalarında bile sahneye çıkardığı, yazın akın ettikleri Bodrum ve Göcek'te konserler veren Remos, önümüzdeki hafta yine sosyeteyle buluşacak.







Remos bu kez, Elmadağ-Taksim'deki 5 yıldızlı lüks bir otelde konser verecek. Sosyetenin, 28 Şubat'taki konseri, en iyi yerden izlemek için en pahalı biletleri kapıştığını öğrendim. Bakalım bizim sosyetenin Antonis Remos aşkı daha ne kadar sürecek.