Geçen hafta sonu Uludağ, büyük bir dedikoduyla çalkalandı! İzzet-Yasemin Özilhan çifti, kızlarıyla birlikte hafta sonunda Uludağ'daydı. Ancak Yasemin Hanım, kızları Emine ve Ela ile Uludağ'ın ünlü bir otelinde kalırken, İzzet Bey ise, dağın ücra bir köşesine park ettiği karavanında kaldı.







Yasemin Hanım ile kızlarını otelde gören ama İzzet Bey'in ise karavanda kaldığını öğrenen sosyetikler dedikodu kazanını kaynatmaya başladı. Uludağ'daki sosyetiklerin, Özilhan çifti için "Ayrıldılar ama çocukları için aynı yerdeler.









Fakat bir araya gelmiyorlar" dedikoduları, bir iş için gittiğim Kars'ta benim kulağıma kadar geldi. Çiftle ilgili bu tür dedikodulara artık pek inanmadığım için küçük çaplı bir araştırma yaptım.







Peşinin söyleyeyim; ayrılık falan yok, gayet mutlular. Onları ayrı düşüren ise, İzzet Bey'in doyasıya karavan keyfi yaşamak istemesi, Yasemin Hanım ve kızlarının ise, geceleri karavanda kalmak istememesi. Özilhan Ailesi, gündüz karavanda buluşup doğanın keyfini çıkarırken akşamları ise ayrılmış. Durum bundan ibaret!



MUCİZE GİBİ!

Eşi Doğukan Dudaroğlu'nun, altı aylık hamileyken boşanma davası açtığı Alara Mildon Dudaroğlu, geçen hafta pazartesi anne olmuştu. Alara Hanım, doğumdan sonra önceki gün ilk kez gün sosyal medya hesabından "Anne olarak ilk pazarım" notuyla bir fotoğraf paylaştı.







Fotoğrafı görünce gözlerime inanamadım! Alara Hanım'ın daha bir hafta önce doğum yaptığına inanmak için resmen bin şahit lazım. Tamam, hamileliğinde çok kilo almamıştı ama bu kadar kısa sürede, eskisinden bile daha fit bir hale gelmesine şaşırdım doğrusu.



BUZ ÜSTÜNDE TARİHİ RALLİ!

Hafta sonu, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi için Kars'taydım. Üç gün boyunca kar ve buz kaplı zeminde, çok heyecanlı geçen rallinin birincisi,







Türk ralli tarihinin efsane pilotlarından Ercan Kazaz'ın izinden giden 18 yaşındaki oğlu Kerem Kazaz oldu. Üç hafta önce ehliyetini alan ve Türkiye'de yarışmaya hak kazanan Kerem, ilk yarışında birinci oldu ve Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinin en genç galibi olarak tarihe geçti.







Kerem, 26 yıllık motorsporları kariyerinde pek çok başarıya imza atan babası Ercan Kazaz'ı şimdiden sollamış durumda; bravo...