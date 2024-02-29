25 Aralık'ta, ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın, sevgilisi piyanist İklim Tamkan'a şiddet uyguladığını ve bu yüzden ayrıldıklarını yazmış hatta detay da vermiştim: "Yaklaşık 4-5 ay önce Tamkan, Tanış'a hamile olduğunu söylemiş ve ondan sonra olanlar olmuş.







Tanış, Tamkan'a kötü davranmaya, psikolojik şiddet uygulamaya başlamış. Tamkan daha fazla dayanamamış ve bebeğini aldırıp ilişkiyi bitirmiş." İşte bunları yazmıştım ama o zaman çiftten ses soluk çıkmamıştı.







Ancak dünkü İklim Tamkan'ın açıklamaları, benim yazdığım her şeyi doğruladı. İşte o açıklama: "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Fırat Tanış'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.







Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür." Yani ne dediysem o! Şimdi sıra kadın hakları savunucularında, haydi görev başına...



MERHUM DÜNÜRÜNÜ BAĞIŞLA ANDI

2001'de vefat eden Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih, önceki ay 12 gün arayla doğan torunları Petra ve Noya için geçen hafta evinde bir davet vermişti. Sosyal medyada dolaşırken, Dalia Hanım'ın büyük gelini Romina Garih'in annesi, dünürü Carole Hakko'yu da unutmadığını fark ettim.







Dalia Hanım, davete gelip torun mutluluğunu kendisiyle paylaşan dostları adına, dünürü Carole Hakko'nun Türkiye şubesinin kuruculuğunu yaptığı Make- A-Wish® Türkiye'ye (Bir Dilek Tut Derneği) bağışta bulunmuş. Dalia Hanım'ın torun mutluluğu yaşarken başka çocukların mutluluğunu da düşünmesi çok anlamlı; yüreğine sağlık...



BEŞ YILDIZLI SERGİLERE DEVAM!

İstanbul'un beş yıldızlı lüks otelleri, sanata da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çağdaş sanatı ve genç sanatçıların eserlerini, sanatseverlerle buluşturan, Taşkışla'daki otel de, yeni bir sergiye hazırlanıyor.







Otel bu kez, ressam Birsen Yurdaer ile heykel sanatçısı Güler Güngör'ün sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Resimheykel sanatının etkileyen seçkilerini bir araya getiren sergi, 5 Mart- 4 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.