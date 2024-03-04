Şamdan Plus Dergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, kendinden emin, çalışkan, pozitif, dürüst ve korkusuz 'Güçlü Kadınlar'ı, Hakkasan Istanbul'daki öğle yemeğinde bir araya getirdi.







Lexus'un ana sponsorluğunda gerçekleşen 'Güçlü Kadınlar' buluşmasına, iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından birçok seçkin isim katıldı. Keyifli bir sohbet ve muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde yenen yemekte, Kadınlar Günü çerçevesinde kadın hakları ve güçlü kadınlar konuşuldu.







Ben de, bu çok özel buluşma vesilesiyle şimdiden bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.