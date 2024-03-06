Eşi Doğukan Dudaroğlu'nun, altı aylık hamileyken boşanma davası açtığı Alara Mildon Dudaroğlu, Fatoş Mila adını verdiği kızını 19 Şubat'ta dünyaya getirmişti. Alara Hanım'ın doğumdan altı gün sonra çekilmiş fotoğrafını görünce gözlerime inanamamış, "Mucize gibi! Bir hafta önce doğum yaptığını inanmak için resmen bin şahit lazım" diye yazmıştım.







Meğer mucize değil bir rekormuş! Çünkü öğrendim ki Alara Hanım; hamileliğinde sadece 6 kilo almış. Hatta Alara Hanım böylece, 'Hamileliğini en az kiloyla tamamlayan anne' unvanını elinde bulunduran Çağla Şıkel'in rekorunu da kırmış oldu! Çağla Şıkel, oğlu Uzay'a hamileyken 6.5 kilo almıştı.







Bu arada Alara Hanım'ın kızının, 3 kilo 800 gram doğduğunu da belirteyim. Yani Alara Mildon, 6 kilo ile doğuma girmesine rağmen nur topu gibi kız çocuğu dünyaya getirmiş. Vallahi Alara Hanım'a bravo; demek ki sadece bebeği için yararlı şeyleri yemiş. Haliyle doğumda da tüm kiloları gitmiş (bence fazlası bile gitmiş!)...



BOĞAZ'I PARİS'E TAŞIDILAR

Markalarıyla 2014'ten beri aralıksız olarak Paris Moda Haftası'nın resmi takvimine girmeyi başaran Ayşe-Ece Ege kardeşler, yine moda tutkunlarından tam not aldı.







Kardeşler, Paris'teki moda haftasında, Boğaz'ın Çağrısı adlı 2024-2025 sonbahar/kış koleksiyonunu dijital olarak sundu. Kardeşlerin, 'İstanbul Boğazı'nın şiirselliğine, renklerine, en narin ve şehirli seslerine saygı duruşu' diye nitelendirdiği koleksiyon, moda tutkunlarından olduğu kadar moda profesyonellerinden de büyük övgü aldı. İstanbul Boğaz'ını Paris'e taşıyan kardeşlere kocaman alkış.



AYLAR SONRA BULUŞTULAR

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid, temmuzda 18 yaşındaki Arda Güler'i futbol takımına, ağustosta da 14 yaşındaki Ömer Kutluay'ı basketbol takımına transfer etmişti.







Arda, kendisinden bir ay sonra Madrid'e gelen Ömer'i bir video paylaşarak tebrik etse de, şimdiye kadar hiç görüşmemişlerdi. Adı transfer iddialarıyla anılan Arda ile takımında harika bir performans gösteren Ömer, sonunda Madrid'de bir araya geldi. Ömer, Arda ağabeyi ile buluşmasını, büyük bir gururla sosyal medya hesabından paylaştı. İkisinin de yolu hep açık olur inşallah...



MODA İLE SANATI BİR ARAYA GETİRDİ

Tasarımlarıyla stil sahibi kadınların radarına giren Ayşe Burcu Kaya, yeni sezon koleksiyonunda ressam Yasemen Latife Ayvaz ile işbirliği yaptı. 'Giyilebilir sanat' mottosu ile hazırladığı koleksiyonda, Ayvaz'ın bir eserini kullandı.







'Sanat toplum içindir' yaklaşımı ile kitlelere ulaşılabilir sanat sunmayı hedeflediğini söyleyen tasarımcı; diğer amacının da kadın sanatçıları desteklemek olduğunu vurguladı. Kız çocuklarının eğitimi için yapılan sosyal sorumluluk projelerini de destekleyen Kaya'ya kadına dair konulara gösterdiği hassasiyet için bravo.