23 yıllık eşi Metin Şen'den geçen yıl boşanan Aslı Gümüşel, geçtiğimiz günlerde, Londra'da öğrenim gören oğlu Berke'nin yanındaydı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Hanım, Londra'dan da birçok fotoğraf paylaştı.









Önceki gün İstanbul'a dönen Aslı Hanım'ın dönmeden önce de 'Londra'daki evinden' fotoğraflar paylaştı! "Evet, şimdi biraz temizlik zamanı. Annelik bunu gerektirir", "Londra'da en çok yemek yapmayı, temizlik ve ütü yapmayı sevmek" notlarıyla paylaştığı fotoğraflar bana tanıdık geldi.







Biraz araştırınca, fotoğrafların Aslı Hanım'ın evinin değil Londra'daki bir otelin fotoğrafları olduğunu anladım. Yani Aslı Gümüşel, "Londra'daki evim" diye Londra'nın popüler bir oteli olan 'At Sloane'dan fotoğrafları paylaşmış.







Üstelik Aslı Hanım, paylaştığı fotoğrafları kendisi bile çekmemiş, otelin Instagram sayfasından alıp kendi sayfasına koymuş. Vallahi pes! Aslı Gümüşel'den bunu hiç beklemezdim. Niye böyle bir şeye gerek duydu anlamadım doğrusu...



BEKARLIĞI BİR YIL SÜRDÜ

İş insanı Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel, 8 yıl evli kaldığı DJ eşi Doğuş Çobakçor'dan Eylül 2020'de tek celsede boşanmıştı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen ağabeyi







Hüseyin Yücel de, geçen yıl, 2008'de evlendiği iki kızının annesi Zeynep Hanım'dan boşanmıştı. Hüseyin Bey, ikinci evlilik için kardeşi Begüm Hanım'ı beklemedi!









41 yaşındaki Hüseyin Yücel, önceki gün, kendisinden14 yaş küçük olan Nurşah Adalı ile evlendi. Düğüne, iş, eğitim ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Bir yılın ardından tekrar evlenen Hüseyin Bey'in mutluluğu, bu kez daim olur inşallah.



PANELDE IŞIK SAÇTILAR

8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya hazırlanırken öncesinde de birçok etkinlik gerçekleşiyor. Bunlardan biri de bir oteldeki paneldi. 'Routine+ Işık Saçan Kadınlar Paneli' adlı etkinlik büyük ilgi gördü.







Yeşim Yılmaz Bozfırat, Tuğba Tosyalı, Aslı Özdemir'in ev sahipliğinde TOÇEV yararına gerçekleştirilen panelde, kendi alanlarında başarılar elde eden konuşmacılar vardı. Bengü Arslan Esin moderatörlüğünde, Aslıhan Koruyan Sabancı, Neslihan Torun Kaya ve Begüm Mutuş'un ilham veren konuşmaları ilgiyle dinlendi.