Türkiye'nin ilk moda blogger'larından olan ve 2019'da kurduğu moda markasıyla da hemcinslerini tepeden tırnağa giydiren Yasemin Öğün, mücevher tasarımına da el atmıştı.







Geçtiğimiz günlerde de kendi tasarımı takılarla poz verip "Bu koleksiyon üzerinde uzun zamandır sıkı çalışıyoruz ve sonunda sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek sosyal medyada reklamını yapmıştı. Öğün'ün takıları bana tanıdık gelmişti. Araştırınca yanılmadığımı gördüm. Öğün'ün, kendi tasarımı diye gösterdiği yüzük, ünlü bir Fransız mücevher markasının yüzüğüyle neredeyse birebir aynı.







Öğün Fransızların tasarımına, çok küçük dokunuşlar yapmış. Meraklılar, markanın Paris'in ünlü caddesi Avenue Montaigne'deki mağazasında, Öğün'ün "Ben tasarladım" dediği yüzüğü görebilir.







Bir moda blogger'ı olarak tasarıma ve tasarımcılara en fazla saygı göstermesi gereken Yasemin Öğün'ün bu yaptığına çok şaşırdım doğrusu. "Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz" dediği tasarımlar için Öğün, belki "esinlenme" diyecek ama bence bu esinlenmeden çok daha fazlası olmuş!



EROL AKYAVAŞ'IN BAŞYAPITLARI SATILIYOR

Müzayede şirketleri, pandemi nedeniyle mecburen online'a taşıdıkları sanat müzayedelerine pandemi bitse de devam ediyor. En çok online müzayede düzenleyen ise Maya Portakal Bitargil.







Duydum ki Maya Hanım, yine sanat tutkunlarını heyecanlandıracak özel bir online özel satış başlatmış. Bu kez, Erol Akyavaş'ın ününü pekiştiren konuların en başında gelen ve Kabe'yi konu alan iki başyapıtını satışa çıkarmış. Büyük boyutları ve yüksek kaliteleriyle modern Türk resminin şaheserlerinden olan bu iki başyapıt, bakalım hangi evleri veya müzeleri süsleyecek.



ÇAĞDAŞ SANATLA GEÇMİŞİN İZLERİ

Koleksiyonerler Sevda-Can Elgiz tarafından 2001'de Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak kurulan Elgiz Müzesi'nde yine harika bir sergi açıldı.







11 sanatçının geçmişin izlerini taşıyan sergisi, 250 milyon yıl önce Tetis Denizi'ne ev sahipliği yapan İtalyan Alpleri'nin Dolomitler bölgesinin 20 milyon yıl öncesinden günümüze olan evrimini göz önüne seriyor.







Lisa Trockner'ın küratörlüğünü yaptığı sergi, özel bir davetle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek bu farklı sergiyi kaçırmayın derim.