Sanat piyasasının ünlü aktörlerinden olan sanat galerisi sahibi Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in 8 yıllık ilişkisinin bittiğini aralık başında ilk bu köşede okumuştunuz. Ayrılıkları ile hepimizi şaşırtan çiftin aşk ilişkileri bitse de, iş ilişkileri devam etmiş ve dost kalmayı başarmışlardı. Öğrendim ki Murat Pilevneli aşksız yapamamış ve üç ay sonra yeni bir aşka yelken açmış.







Tuba Ünsal'dan 2012'de boşandıktan sonra uzun süre bekar gezen Murat Bey, üç yıl sonra Aslı Pamir ile flört etmeye başlamıştı. Bu seferki bekarlığı ancak üç ay süren Murat Bey'in gönlünün yeni sultanı da sanat piyasasından ve üstelik rakibi: Yıllarca galerilerde yöneticilik yapan ve bir süre önce kendi galerisini açan Senem Özgören. Çiçeği burnunda aşıkların, hafta sonunda birlikte bir düğüne gittiklerini duydum. Murat Pilevneli ile Senem Özgören, düğüne katılıp aşklarını eşe dosta da ifşa ettiğine göre demek ki, kısa sürede ilişkileri ciddi bir boyut kazanmış.



OSCAR ÖNCESİ YENİ YAŞINI KUTLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, 10 Mart'ta 52 yaşına bastı. Geçen yıl olduğu gibi yine Oscar Ödül Töreni'ni izlemek ve Mert Alaş ile ortak oldukları içecek markasıyla sponsor oldukları partiye katılmak için Los Angeles'a giden Nevbahar Hanım, yeni yaşını da 9 Mart'ta orada kutladı.







Mert Alaş'ın organize ettiği partide Cher, Irina Shayk, Loree Rodkin gibi pek çok ünlü isim vardı. Mert Alaş'ın yaptırdığı topuklu ayakkabılı pastasını üfledikten sonra, hep birlikte Madonna'nın konserine giden dost grubu epey eğlendi.



DÜĞÜNDE ŞIKLIK YARIŞI

İstanbul'un elitleri, hafta sonu Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde yapılan düğünde bir araya geldi. Ünlü iş insanı Tahsin Özlenir ile Semra Özlenir'in oğulları Mert Özlenir ile iş insanı Cemal Şengel ile Serpil Şengel'in kızları Nazlı Selin Şengel, dillere destan bir düğünle vuslata erdi.







Düğünde damadın nikah şahitliğini Kerem Kamışlı ile Mark Başoğlu yaparken gelinin şahitleri ise Çisem Yılmaz ve Şehnaz Sözen'di. Düğünde benim en çok dikkatimi çeken, konukların şıklığı oldu. Düğünde adeta bir şıklık yarışı vardı. Balayı için Nepal'a doğru yola çıkan çift, bir yastıkta kocar inşallah.



FIRÇAYI ELİNDEN BIRAKMIYOR!

Ünlü modacı Ferruh Karakaşlı'nın sanatçı yönü, yıllardır modacı kimliğinin gölgesinde kalmıştı. Pandemide makası bırakıp eline fırçayı alan ve o dönemden sonra daha fazla resim yapmaya başlayan Karakaşlı, 'Harmony of Crowd' (Kalabalığın Uyumu) adını verdiği yeni sergisini açtı.







Önceki gün bir davetle açılan sergiye, sanat tutkunları büyük ilgi gösterdi. Üretmiş olduğu sanat eserlerini dünyanın birçok şehrindeki önemli koleksiyonlara kazandıran Karakaşlı'nın yeni sergisi 4 Nisan'a kadar açık; kaçırmayın.