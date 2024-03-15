Bir dönem Eda Taşpınar'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen, iki torun sahibi işadamı Nurettin Hasman, ikinci kez damat olmaya hazırlanıyor! Evet, yanlış okumadınız... 1980'de evlendiği, ikiz kızlarının annesi Güliz Onursal'dan 1996'da boşandıktan sonra hızlı bir çapkın kesilen Nurettin Hasman, 65 yaşında ikinci kez damat olacak.







Aşk yaşadığı Verda Penso, Eda Taşpınar, Yağmur Koçyiğit, Melis Ebuzziya gibi pek çok güzel, Nurettin Bey'i nikah masasına oturtamamıştı! Onu ikinci kez damat olmaya ikna eden ise, yaklaşık yedi yıldır flört ettiği takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu oldu. Bu arada Nurettin Bey'in evlenmek için İtalyan damadı Tomasso Salvatori'nin memleketini seçtiğini öğrendim. Nikah, 4 Nisan'da İtalya'nın Milano şehrinde olacak. Türkiye Milano Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturacak olan Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu'nun mutlulukları daim olur inşallah.



İKİ YIL DOLMADAN BOŞANDILAR

Evliliği, 'evcilik oyunu' sananlara maalesef bir çift daha eklendi! Haziran 2022'de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde dillere destan bir düğünle evlenen Emir-Meysanaz Orakçıoğlu çifti, evliliklerinde daha ikinci yıllarını dolduramadan boşandı.







Başarılı işadamı Süleyman Orakçıoğlu'nun ilk evliliğinden olan oğlu Emir Bey ile psikolog gelini Meysanaz Hanım, neyi paylaşamadı bilmiyorum ama anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitirmişler. Ne diyelim; en azından kavga-gürültü etmeden boşanmayı başarmışlar. İkisinin de yolu açık olsun.



YARDIMSEVERLER İFTARDA BULUŞTU

TEMA Vakfı'nın, doğa eğitim çalışmalarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimleri tarafından oluşturulan Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), önceki gün bir iftar daveti düzenledi.







Pera'daki tarihi bir otelde düzenlenen iftarda, konuklar oruçlarını açarken, Türkiye'nin ilk kadın fasıl grubu Altın Kızlar da Türk musikisinden eserler seslendirdi. Cemiyet hayatından birçok ünlü ismi buluşturan iftar davetinden elde edilen gelir, TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına aktarıldı. Hepsinin gönüllerine sağlık...



60. SANAT YILI İÇİN ÇOK ÖZEL SERGİ

Türk çağdaş sanatının yaşayan efsanesi Devrim Erbil'in 60. sanat yılı, bu kez İstanbul Sanat Müzesi'nde gerçekleşecek, 'Insprirations' sergisiyle onurlandırılacak.







Sergide, Erbil'in yağlı boya, ipek halı ve NFT gibi farklı tekniklerle ürettiği ve daha önce sergilenmemiş eserleri sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, usta ismin 60 yıl içerisinde birlikte yol yürüdüğü 34 sanatçının eserleri de sergide yer alacak. Renk Erbil küratörlüğü ve Renko London organizasyonuyla 20 Nisan-30 Haziran tarihleri arasındaki sergiyi ajandanıza not edin.