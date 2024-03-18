90'lardan beri hayatımızda olan popçu Mustafa Sandal'ın yaşlanmaya tahammülü yok gibi görünüyor! Genç kalabilmek için estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanan Sandal, bununla yetinmeyip sık sık fotoşopa da başvuruyor. Daha geçtiğimiz haziranda yeni estetikleriyle magazin basınını meşgul eden Sandal, birkaç gün önce eşi Melis Sandal ile gittiği Milano'dan bir fotoğraf paylaştı ki, yine dillere düşecek!







Çünkü eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafa öyle bir fotoşop yapılmış ki, 54 yaşındaki Sandal 90'lara geri dönmüş; 35 yaşında olan Melis Hanım da 20'li yaşlarda genç kız olmuş! Ünlü şarkıcı, fotoşopla eşiyle arasındaki 19 yaş farkı da kapatmış. Hadi Sandal'ın estetiklerine ve genç görünme çabalarına alıştık da eşinin bunlara hiç ihtiyacı yok ki. Çok uyumlu oldukları her hallerinden belli olan çift, anlaşılan fotoşopta da uyumu yakalamış!



FOTOĞRAFIN OZANI İSTANBUL MODERN'DE

İstanbul Modern, Türkiye fotoğraf tarihinin ustalarına odaklanan sergilerine Ozan Sağdıç ile devam ediyor. Türkiye'nin görsel belleğine çok önemli katkılarda bulunan ve fotoğraf dalında ilk devlet sanatçısı unvanına sahip 'fotoğrafın ozanı' 90 yaşındaki duayen foto muhabiri







Ozan Sağdıç'ın fotoğrafları, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanatçının 1950'lerden itibaren çalışmalarından geniş bir seçkinin yer aldığı 'Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı' sergisi 20 Ekim'e kadar devam edecek.



ÜNLÜ MEKAN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İstanbul'un elitlerinin Mikonos'taki bir numaralı adresi olan plaj kulübünün ilk şubesinin Bodrum'da açılacağını müjdelemiştim. Dünyanın en iyileri arasından gösterilen, Refik Anadol'un yapay zeka dokunuşlu sanat gösterilerinin de yer aldığı mekanın Bodrum şubesinin açılış tarihi belli oldu.







Cennet Koyu'ndaki 75 bin m2'lik yarımadada haziran ortasında kapılarını aralayacak Bodrum şubesinin Mikonos'tan farklı olarak 12 adet süit odası var. İlk kez Yunan sahillerinin ötesinde yeni buluşma noktasında hizmet verecek olan Mikonos doğumlu markanın çok konuşulacağına eminim.