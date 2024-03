İki kızının babası Acun Ilıcalı'dan 2016'da boşandıktan sonra adeta kalbine kilit vuran Zeynep Yılmaz, yıllar süren aşk perhizini beş ay önce Adanalı iş insanı Bülent Ciritci ile bozmuştu.







Mutluluktan ayaklarının yere basmadığını duyduğum Zeynep Hanım'ın ilişkisinin gelecek vaat ettiğini ve mutlu sonla bitebileceğini yazmıştım geçen ay. Üç vakte kadar da dediğim gibi çıkacak sanki! Geçen ay sevgilisini koluna takıp en yakın arkadaşının kızının 700 kişilik düğününe katılan Zeynep Hanım, önceki gün de Adana'ya el öpmeye gitti!







Zeynep Hanım'ın sevgilisi Bülent Bey'in aile büyükleri ile tanışmak ve kaynaşmak için Adana'ya gitmesi, bence bu ilişkinin, nikah masasında mutlu sona ulaşacağının en büyük göstergesi. Başından bir evlilik geçen ve bir kızı olan Bülent Ciritci ile iki kız sahibi Zeynep Yılmaz, çok yakında kocaman bir aile olacak gibi gözüküyor. Umarım mutlulukları daim olur.



ANNEANNE-TORUN PARKTA EĞLENDİ

Kızı Pia Hakko Yeşil sayesinde 2022'de anneanne, oğlu Can Hakko sayesinde de temmuzda babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Bettina Machler için dünya, artık torunlarının çevresinde dönüyor!







O yüzden de her fırsatta soluğu torunlarının yanında alıyor. Geçtiğimiz gün de büyük torunu Lilly June'u parka götürdü. Bebek Parkı'nda torununu salıncağa bindirip eğlendiren Bettina Hanım, torunu kadar mutluydu. Vallahi Pia ve Can şanslı; torunlarıyla bu kadar ilgili bir anneleri var.



SANAT VE LEZZET BİR ARAYA GELDİ

Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan Artful Dining serisinin ikinci edisyonunun ilk yemeği gerçekleşti. İlk yemek, Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi'nin Küratörü Adriano Pedrosa tarafından







Bienal'in Ana Sergisi'ne davet edilen sanatçı Güneş Terkol için verildi. Sanatçının başarısı için verilen yemekte, Şef Didem Şenol mutfaktaydı. Şenol, Terkol'un Trendeki Düşler eserinden ilham aldığı mönüsüyle konuklara eşsiz bir deneyim yaşattı. Yemekte birçok ünlü de buluştu.



HAFSANUR DOĞDU ÇOCUKLAR SEVİNDİ!

Uzun süredir çok güzel ve 'hayırlı' bir trend söz konusu! Birçok ünlü, doğum gününde, arkadaşlarına, kendisine hediye almak yerine seçtiği vakıf ya da derneğe bağış yapmaya davet ediyor. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan da, bu trende uymuştu.







Dünkü doğum gününü daha anlamlı kılmak için, sevenlerinden hediye yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye'ye bağış yapmalarını istemişti. Öğrendim ki, 50. yılını dolduran ve kurulduğundan beri 30 binden fazla çocuğa hizmet veren vakfa hatırı sayılır bağış gelmiş. Hafsanur'un da, bağış yapanların gönlüne sağlık.