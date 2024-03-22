Bir dönem Eda Taşpınar'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen, 65'lik dede Nurettin Hasman'ın ikinci kez damat olmaya hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz.







Bir dönemin hızlısı Nurettin Hasman, yedi yıldır flört ettiği takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu ile, 4 Nisan'da İtalya'nın Milano şehrinde evlenecek. Ancak öğrendim ki, ikiz kızları Merve Salvatori ve Mina Eleftrahidis, babaları Nurettin Bey'in bu mutluluğuna şahitlik etmeyecekmiş. Çok şaşırdım doğrusu.







Biraz sorup soruşturdum, acaba kızların, babalarıyla araları kötü mü diye ama gayet iyilermiş. Demek ki, ya cici annelerini onaylamıyorlar ya da anneleri Güliz Onursal'ın üzüleceğini düşünüp böyle bir karar aldılar. Umarım bu evlilik, Nurettin Hasman ile kızlarının arasını bozmaz!



MÜCEVHER VE SANAT SÖYLEŞİSİ

Önceki gün, İstanbul'da, beş yıldızlı bir otelde, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi. Onları bir araya getiren mücevher markası sahibi Ece Şirin ile seramik sanatçısı Melis Buyruk'un mücevher, sanat ve tasarım üzerine söyleşisiydi.







Nurdan Akgün'ün kurucusu olduğu sanat kulübü adına düzenlediği söyleşiye, cemiyet hayatının mücevher ve sanat tutkunu ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar ilgi duydukları konularda yeni bilgiler edinirken, merak ettikleri soruların cevaplarını da aldılar.



9. RANDEVU İÇİN YENİ ADRES

Sanat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Artweeks İstanbul'un 9. edisyonu için geri sayım başladı.







Bu yıl Akaretler yerine Şişli'de bir rezidansta gerçekleşecek olan sanat etkinliği 20 Nisan'da başlayacak. Türkiye'nin önde gelen galerileri ve sanatçılarının katılacağı etkinlikte, yine sergilerin yanı sıra sanatçılarla söyleşiler, paneller ve çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.







Sanatçılar, sanat galerileri, sanat profesyonelleri ve sanat tutkunlarını bir kez daha bir araya getirecek olan Artweeks'i ajandanıza not etmeyi unutmayın.