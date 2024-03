ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) çatısı altında, klasik müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini desteklemek amacıyla 2009'da kurulan ÇEV Sanat'ın öncüsü ve başkanı Berrin Yoleri'den dün müjdeli bir haber aldım. Heyecanı ve sevinci sesinden belli olan Berrin Hanım, ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Bade Daştan'ın dünya çapında bir başarıya imza attığını söyledi.







16 yaşında olan ve 10 yaşından beri ÇEV Sanat'ın desteğiyle müzik eğitimini sürdüren Bade Daştan, dünyanın en önemli müzik okullarından Amerika'daki Curtis Institute of Music'e kabul edilmiş. Üstelik Bade, yüzlerce başvuru arasından yapılan elemeleri başarıyla geçen 3 sanatçı arasından birinci olmuş ve tam burslu olarak kaydı yapılmış.







Curtis Institute of Music'in, yılda sadece 10 öğrenci aldığını belirten Berrin Hanım, " Bade, Türkiye'nin dünyaya tanıtımında önemli rol oynayacak bir yıldız gibi parlıyor. Bu da bizi çok gururlandırıyor" dedi. ÇEV Sanat'ı kuran ve adeta bunun için yaşayan Berrin Yoleri ne kadar gururlansa yeridir, emeğine ve gönlüne sağlık...



MUTLU SON 18 MAYIS'TA

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un avukat ve film yapımcısı küçük kızı Dila Bulut da yuvadan uçuyor. Dila, geçen yıl 7 Nisan'daki doğum gününde, Batuhan Derya'dan evlilik teklifi almış, 30 Nisan'da da nişanlanmışlardı.







Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı Dila ve Batuhan, nikah tarihlerini de belirledi. 18 Mayıs'ta, Boğaz'daki ünlü bir otelde bir ömür mutluluğa "evet" diyecekler. Eşe dosta düğün davetiyelerini göndermeye başlayan Dila ve Batuhan'ı şimdiden tebrik ediyor ve ömür boyu mutluluklar diliyorum.



ANNE OLMAKTAN VAZGEÇMİYOR

Eylül 2010'da nikah masasına oturduğu karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Kütük, 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken maalesef bebeğini kaybetmişti. O dönem çok zor günler geçiren, her fırsatta umutlarını kaybetmediğini ve çocuk sahibi olmak için uğraştığını söyleyen güzel oyuncunun şimdi de farklı bir yola başvurduğunu öğrendim.







Begüm Hanım, hamile kalma zorluğu yaşayanlar için beslenme ve vitamin önerileri veren ünlü bir doktorun kapısını çalmış. Özel bir bakım uygulamaya başlayan Begüm Kütük, umarım tez zamanda anne olma hayaline kavuşur.



BOĞAZ'IN EN YENİSİ

Her geçen gün çıtası daha da yükselen İstanbul'un lezzet duraklarına bir yenisi daha eklendi. Kuruçeşme'de, Boğaz'a nazır bir konumda yer alan bu yeni lezzet durağı, iyi yemeği iyi müzikle sunma iddiasında. Genç bir ekip tarafından yönetilen mekanın önceki gün açılış daveti vardı.







Cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı açılışta, mekanın mönüsünden lezzetler sunuldu. Konuklar, mekanın ambiyansını ve yemeklerini çok beğendiklerini söyledi. Böyle mekanlar, şehre değer kazandırıyor, emeği geçenlerin ellerine sağlık.