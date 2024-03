Her durumda kendinden bahsettirmeyi başaran 'olayların kadını' Şeyma Subaşı, yine yaptı yapacağını! "Şu anda evde havyarımın tadını çıkarıyorum; çok lezzetli" dediği bir kavanoz havyara kaşık salladığı videosunu paylaştı. Bir de altına not düştü; "Saçmaladığımı düşünmeyin, pahalı olduğu için havyarın lüks sayıldığını ve herkesin yiyemediğini biliyorum ama çok lezzetli olduğu için deneyimimi paylaşmak istedim" diye...









Şeyma, aslında her şeyin farkında; yoksa "saçmaladığımı düşünmeyin" demezdi. Ayrıca madem saçmaladığın düşünülecek niye bunları yapıyorsun? Buna rağmen, bir de gelen yorumlara "Havyar yemek beni kötü bir insan yapmaz" diyerek kendini savundu. Ne diyelim; afiyet olsun... Bence Şeyma, ya saçmalamayı seviyor ya da ilgi çekme adına saçmalıyor!



DOĞUMDA DA BABASININ YANINDAYDI

İlk evliliğini 1991 yılında Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile yapan, üç yılın ardından boşanan iş insanı Eran Tapan, 27 yıl sonra Eylül 2021'de ikinci kez damat olmuş, iş ortağı Demet Sönmez ile evlenmişti.







Sevil Sabancı'dan olan kızı Melisa Tapan'ın nikah şahitliğini yaptığı Eran Bey'in, 31 yıl sonra ikinci kez baba olduğunu öğrendim. Demet Tapan, 5 Şubat'ta, Miami'de, Leo Eran adını verdikleri oğlunu dünyaya getirmiş. Melisa Tapan, Miami'de kardeşi Leo Eran'ın doğumuna da şahitlik etmiş ve babasını, oğlunu kucağına alırken de yalnız bırakmamış.



YÖNETİMİN YARISI KADIN

Yaklaşık 9 bin 500 üyesi olan Çiftehavuzlar'daki sosyal kulübün 142 yıllık tarihinde bir ilk yaşanmış, başkanlık için 5 kişi aday olmuştu. Üyeleri arasında birçok sanatçı, iş insanı, bürokrat ve devlet insanın da olduğu kulübün başkanlığı için kıyasıya yarışan adaylardan ipi göğüsleyen,







Kızılay eski başkanlarından Talat Yılmaz oldu. Önceki gün gerçekleşen seçimde bin 500'den fazla oyla başkan seçilen Yılmaz'ı destekleyenler büyük sevinç yaşadı.



MESAJ İÇERİKLİ RESİM SERGİSİ

'Yazı ressamı' Emrah Yücel'in "Bir Okunmayan Mesajınız Var" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği serginin açılışı, İstanbul'da bir galeride yapıldı. Açılış daveti, iş, sanat ve cemiyet dünyasından tanınmış isimleri bir araya getirdi.







Yazının, salt harflerden ibaret olmadığını, anlam ve form ilişkisinin tıpkı resimde olduğu gibi yazı sanatında da var olduğunu söyleyen Yücel'in, ilahi kaynaktan gelen mesajlardan yola çıkarak oluşturduğu sergisini, 5 Nisan'a kadar ziyaret edebilirsiniz.