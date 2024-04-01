İstanbul sosyetesinin ünlü ailelerinden Çarmıklıların oğlu Kerim Çarmıklı, İzmirli bir psikoloğu sosyeteye gelin getirmişti. İsmail-Candan Çarmıklı'nın oğlu olan iç mimar Kerim Çarmıklı, 2016'da, psikolog Zeynep Selvili ile Boğaz'da evlenmişti. Ancak bu evlilik 2020'de sona ermişti. Selvili'nin bekarlığı, sosyeteden spor dünyasına transfer olup 2023'te basketbolcu Birkan Batuk ile evlenmesiyle sona ermişti.







Çarmıklı'nın ise -bir ara gönlünün sanat dünyasına kaydığı ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşadığı konuşulsa da, ikinci kez evliliğe gönlü yok gibi görünüyordu. Ancak öğrendim ki, Kerim Bey, sessiz sedasız ikinci kez damat olmuş, bu kez İzmirli bir avukatı sosyeteye gelin getirmiş. Kerim Bey, hobi olarak modellik de yapan Melis Menkü ile cuma günü evlenmiş. Şaşalı bir düğünle ilk evliliğini yapan Çarmıklı'nın ikincisini sessizce yapması şaşırtıcı. Mutluluğu daim olsun.







2022 yazında aşk yaşamaya başladığı Zeynep Selvili ile Birkan Batuk, Haziran 2023'te New York'ta nikah masasına oturmuştu.







AKM'YE 'BRAVO'

2021'de, yeni yüzüyle kapılarını yeniden açan ve gurur kaynağımız olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'dan kocaman bir 'BraVo' aldı! Uluslararası sanat camiasında adından övgüyle söz ettiren ve ödül yağan AKM'ye bu kez, 'BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödüleri'nden 'En İyi Konser/Tiyatro Mekânı' ödülü geldi.







Moskova'da Tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde, AKM'nin ödülü, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e takdim edildi. AKM'yi yeni yüzüne kavuşturup Türkiye'ye kazandıran herkese ben de kocaman bir bravo diyorum.







BOĞAZ, MÜZİK VE SPOR!

Üç çocuk büyütürken Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Psikolog Pınar Sabancı, son dönemde vizyonlarıyla önder olan isimleri ağırladığı YouTube programıyla da adından söz ettiriyor. Pınar Hanım, yoğun temposuna rağmen sporunu da ihmal etmiyor. Haftanın üç günü Kandilli'deki yalısından, teknesiyle Bebek'e geçen ve sahilde yürüyüş yapan Pınar Hanım, önceki gün yine spordaydı. Kulaklığını takıp müzik dinleyerek yaklaşık bir saat yürüyüş yapan Pınar Hanım, ardından Bebek İskelesi'nde bekleyen teknesine binip yalısına döndü.