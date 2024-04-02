Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören'in boşanma aşamasında olduğunu yazmıştım geçen hafta. Meğer, önceki ay sessiz sedasız boşanmışlar! Yaz başı evini terk edip Etiler'de kiraladığı evde yaşamaya başlayan ve boşanmak isteyen taraf olan Emir İçgören, sonunda muradına ermiş anlayacağınız!







Bu arada Emir Bey'in yasak aşk yaşadığı Ayşegül Hanım'ın kim olduğunu da öğrendim. Ayşegül Hanım, yıllardır mayo ve bikini markasıyla adından söz ettiren tasarımcı Ayşegül Kuru imiş.







Ben henüz rastlamadım ama Emir İçgören, boşandıktan sonra sevgilisi Ayşegül Kuru ile ortalarda arz-ı endam eylemeye başlamış. Bu arada Zeynep Beşerler'in, boşandığı eşi Emir Bey'e çok kızgın olsa da, 7 yaşında oğulları Kerem'in hatırına görüşmeye devam ettiğini dost kalacağını da öğrendim. Zeynep Hanım doğrusunu yapmış, diğer türlü oğluna zarar verirdi.



SEVENLERİNİ KORKUTTU

Sosyetenin sevilen ismi Aslı Ersu, sevenlerinin korkuttu! Bu ay 65'inci doğum gününü kutlayacak olan Aslı Hanım'ın özel bir hastanede büyük bir operasyon geçirdiğini öğrendim. Meğer Aslı Hanım'ın akciğerinde bir kitleye rastlanmış.









Doktorunu tavsiyesini dinleyen ve hemen ameliyat olan Aslı Hanım, sonra da alınan kitlenin patoloji raporu beklenmeye başlanmış. Başta kızı Lara Özsüer ve ablası Zeynep Fadıllıoğlu olmak üzere sevenleri, sonucun temiz çıkması için Allah'a dua etmeye başlamış. Öğrendim ki, Allah dualarını kabul etmiş ve müjdeli haberi almışlar. Aslı Hanım'a sağlıklı nice yıllar diliyorum.



BEBEK SAHİLİNDE MUTLULUĞUN RESMİ

Muhabir arkadaşım Ersin Al, Türkiye Futbol Federasyonu'nda iki dönem geçici başkanlık yapan, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hüsnü Güreli ile eşi Asuman Hanım'ın fotoğrafını çekmiş Bebek'te.







Yuva kurmayı 'evcilik oyunu' sanıp en küçük sorunda boşanmaya kalkanlara örnek olması için bu fotoğrafı göstermek istedim. Yıllardır aynı yastığı baş koyan, torun torba sahibi olan Güreli çiftinin Bebek sahilindeki yürüyüşü sırasında elleri birbirinden hiç ayrılmamış. Umarım hep böyle hayatı paylaşmaya devam ederler.



SİNEMASEVERLERİN BAYRAMI BAŞLIYOR

10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın kutlayacağız ve bir hafta sonra da sinemaseverlerin bayramı başlayacak. Çünkü 17 Nisan'da İstanbul Film Festivali start alacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, izleyicilerle buluşmak için gün sayarken biletleri de satışa çıkıyor.







Sinema tutkunları, 5 Nisan'dan itibaren izlemek istedikleri filmlerin biletlerini alabilecek. 17-28 Nisan arasındaki festivalde bu yıl, dünya sinemasının en yeni örnekleri ve kült yapıtların da yer aldığı 132 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alıyor. Bence bir an önce filmlerinizi seçin ve 5 Nisan'da da biletinizi alın.