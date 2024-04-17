1999 Türkiye Güzeli, model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, bayram arifesinde, bir erkeğin omzuna başını yasladığı fotoğrafı, "Kocam benim, çok seviyorum seni" notuyla paylaşmış, ortalık karışmıştı.







Önal'ın kısa bir süre sonra sildiği posttaki kişinin, oyuncu Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi olduğu anlaşılınca iş başka boyuta taşınmıştı. Önal'ın, eski sevgilisi olan Mehmet Ali Çebi ile niye böyle bir fotoğraf paylaştığını, ne yapmak istediğini ve sonra niye sildiğini öğrenmek için çok aradım ama ulaşamadım. Önceki gün Önal'ın bir arkadaşına rastladım ve ondan bilgi aldım.







Meğer Önal, uzun süredir evden dışarı çıkmıyormuş, kimseyle görüşmüyormuş ve telefonları da açmıyormuş. Arkadaşı "Ayşe mental olarak hiç iyi değil, çok endişeliyiz" dedi. Demek ki, Ayşe Hatun Önal'ın, son zamanlarda sosyal medyadaki anlamsız paylaşımlarının sebebi, psikolojisinin bozulmasıymış. Umarım, bir an önce sorunları neyse çözer de mental sağlığına kavuşur.



SOSYETENİN YUVASINI YAPACAK!

İstanbul sosyetesinden de birçok kadını giydiren dünyaca ünlü modacı Elie Saab'ın şimdi de, bizim sosyetiklerin yuvasını yapacağını öğrendim! Sadece kadınlara elbise tasarlamakla yetinmeyip yuva da tasarlayan Elie Saab, Türkiye'de de lüks emlak sektörüne girdi.







Saab, İstanbul'da ve Bodrum'da lüks konut yapmak üzere ünlü bir Türk emlak şirketiyle ortaklık kurdu. İlk proje için İstanbul'un merkezinde, özel bir arazinin alındığını ve yakında da inşaatın başlayacağı kulağıma geldi. Elie Saab'dan giyinmek için can atan sosyetenin, Saab'ın evinde oturmak için de sıraya gireceğine şüphem yok.



AİLECE BAYRAM ETTİLER!

İşadamı Burak Yakın'ın sosyetik güzel Hande Demir ile samimi dansı başına iş açmış; eşi Öznur Yakın ile boşanmanın eşiğine gelmişti. Benim gibi herkes, dört çocuğu olan çiftin evliliklerini kurtarmasını temenni etse de, durum çok ciddi gözüküyordu.







Burak Bey, artık nasıl başardı bilmiyorum ama iki ay süren tatsız süreçten sonra Öznur Hanım'dan af çıkmış ve evlilikleri kurtulmuştu. Yakın çifti, çocuklarıyla birlikte bayram tatilini Dubai'de geçirdi. Oradan mutlu aile pozları da paylaştılar. Umarım, bir daha sorun yaşamazlar ve bu mutlu aile tablosu hiç bozulmaz.



MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Sürpriz aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz sosyetenin gözde bekarı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras, geçen ağustosta dillere destan bir düğünle evlenmişti. Maşallah mutlulukları herkesin dilinde, Allah bozmasın.







Yanda gördüğünüz fotoğraf da mutluluklarının en güzel göstergesi. Baksanıza mutluluktan gözlerinin içi bile gülüyor. Yıllar sonra gönlüne göre bir beyaz atlı prens bulan Taciroğlu ile ikinci evliliğini yapan Uras'ın mutlulukları daim olur inşallah.