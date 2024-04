Minimalist bir camiden lüks otellere kadar onlarca çarpıcı projeye imza atan dünyaca ünlü mimari tasarımcımız Zeynep Fadıllıoğlu, şimdilerde haklı bir gurur yaşıyor. Çünkü iç mimariden modaya, mutfak sanatlarından fotoğrafçılığa uzanan yüksek kalitedeki kitaplarıyla bilinen New York merkezli yayınevi,







Zeynep Fadıllıoğlu'na ithafen bir kitap çıkardı. Mimarlık, tasarım ve sanat eleştirmeni olan Catherine Shaw'un kaleme aldığı ve geçen ay piyasaya çıkan 'Zeynep Fadıllıoğlu: Lüks Yeniden Tanımlandı' isimli kitabın lansmanı ise hafta içinde Milano'da yapıldı.







Tasarım dünyasının en önemli etkinliği olan Milano Tasarım Haftası'nda görücüye çıkan kitabın lansmanına dünyaca ünlü mimar ve tasarımcıların yanı sıra İstanbul'dan da ünlü konuklar katıldı. Birçok ülkede satışa çıkan kitap, Zeynep Fadıllıoğlu'nun dünya çapındaki başarılarını taçlandırmış oldu. Zeynep Hanım, ne kadar gururlansa az, her türlü övgüyü hak ediyor.



İNGİLTERE'DE MEZUNİYET MUTLULUĞU

2017 yılında hem Best Model of Turkey hem de Best Model of World birincisi olan güzel oyuncu Aslıhan Karalar'dan güzel bir haber var. Setler arasında mekik dokurken eğitimine de devam eden Aslıhan, öğrenim gördüğü İngiltere'deki Essex Üniversitesi'den mezun oldu; hem de çift ana dal yaparak.







İşletme ve Sosyal Bilimler bölümlerini dereceyle bitiren Aslıhan, önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninde cüppe giyip kep taktı. Törende, ailesi ve yakın dostları da yanındaydı. Aslıhan'ı ben de tebrik ediyorum; bravo...



EV SAHİPLERİNE KIZDI TEKNE SATIN ALDI

Bodrum Gündoğan'daki dillere destan yazlığını 2021'de 6 milyon dolara satan ve paranın büyük bölümünü kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar arasında pay eden Ahu Aysal Kerimoğlu'nun bu yazı denizde geçireceğini duydum!







Yazlığını sattıktan sonra, her yaz Gündoğan'da sezonluk ev kiralayan Ahu Hanım, bu yaz için istenen kiraları duyunca ev tutmaktan vazgeçip kendisine 17 metrelik bir tekne satın almış.

Bayram tatilinde Bodrum'a gidip teknesini teslim alan ve kaptanına eksikleri tamamlaması için bırakan Ahu Hanım'ın yeni cicisine verdiği isim de çok ilginç: 'Hakuna Matata'. Türkçesi, "Her şeye boş ver"...



İKİNCİ KEZ VENEDİK'TE

Türk sanat piyasasının en önemli aktörlerinden biri olan Murat Pilevneli, uluslararası arenada da iyi işler yapıyor. Pilevneli'nin sanat galerisinin temsil ettiği Semiha Berksoy'un eserleri, Venedik Bienali'nde sergilenecek. 60. Venedik Bienali'nde, Adriano Pedrosa'nın küratörlüğündeki enternasyonal sanat sergisi







'Foreigners Everywhere'de, 2004'te aramızdan ayrılan ünlü sanatçımız Semiha Berksoy'un eserleri de yer alacak. Bugün Venedik'teki Arsenale ve Giardini'de açılacak olan sergide eserleri sanatseverlerle buluşacak olan Semiha Berksoy'un eserleri, 2005 yılındaki 51. Venedik Bienali'nde sergilenmişti.



HEDİYE KARŞILIĞINDA REKLAM!

Instagram alemine getirdiği farklı içeriklerle konuşulduğu kadar, pahalı ve lüksün sınırlarını zorlayan seçimleriyle de adından söz ettiren Rachel Araz Kiresepi, bu kez abarttı!







Sempatik ve pozitif kişiliği sayesinde 'abartıları' 'görgüsüzlük' olarak değerlendirilmese de; önceki gün öyle bir şey yaptı ki, bu kez pes dedirtti! Henüz 3 aylık bebeğine dünyaca ünlü bir markanın hediye gönderdiği tulumunu giydirip fotoğrafını çekti ve Instagram'da paylaştı! Daha 3 aylık bebeği böyle reklam malzemesi yapması hiç şık olmadı! Alt tarafı bir tulum için buna değer miydi acaba?



SEN DE Mİ DİLA?

Cemiyet hayatı, moda dünyası ve sosyal medyanın tanınmış isimlerinden biri olan, tarzıyla da çok beğenilen Dila Tarkan Doğruer, bu kez beni çok şaşırttı! Dila, hafta içinde 'Yılın En Başarılı Lifestyle Influencer'ı ödülünü almak için katıldığı törende siyah-beyaz asimetrik bir elbise giymişti.







Açıkçası elbisesini hiç beğenmedim. Çünkü elbise, düzgün fiziğini olduğundan daha kısa göstermiş. Ayrıca hem desenli hem de asimetrik kesim olması fazlasıyla göz yoruyor. Giyinme işini çok iyi bilen Dila bu hatayı nasıl yaptı anlamadım doğrusu...





TREND RADARI

Bu yaz eteklerde kabarık silüetlerle karşı karşıyayız. Çocuksu tarzda olan mini çan etekler stilinize feminenlik katacak.









İlkbaharın klasiği trençkotlar yine sahneye çıktı. Ancak bu sezon, bu zamansız parçayı biraz güncellemekte fayda var. Çünkü farklı desen ve renklerdeki trençkotlar daha revaçta olacak.







2000'li yılların hit parçası olan kapriler yeniden yükselişe geçti, bilginiz olsun.