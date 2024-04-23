Çiçeği burnunda anne Alara Mildon, önceki gün kızının ikinci ayını kutladı. İki aylık olan Fatoş Mila için evinde bir kutlama yapan Alara Hanım'ı, anne ve babası Fatoş-Mert Mildon yalnız bırakmadı. Tabii ki, Fatoş Mila'nın babası yoktu!







Tabii ki diyorum çünkü babası Doğukan Dudaroğlu, ne doğuma gitti, ne doğumdan sonra gördü, ne de bu iki aylık sürede arayıp sordu. Zaten Doğukan Bey, Alara Hanım hamileyken, evi terk etmiş ve boşanma davası açmıştı.









Her ne olursa olsun bir babanın çocuğunu görmek istememesini anlamam mümkün değil. Ve ne kadar acı ki, Fatoş Mila babasız büyüyecek gibi duruyor. Her şeye rağmen, Alara Mildon, anne ve babasıyla birlikte iki aylık olan kızının pastasını keserken mutlu görünüyordu. Umarım göründüğü gibi mutludur çünkü yaşadıkları kolay şeyler değil!!!



ADANALILAR MELİS'İ ÇOK SEVİYOR

Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına dahil edilen Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'da ben de vardım.









Çok büyük ilgi gören karnavalda, özellikle kortejden ve halkın ilgisinden çok etkilendim. Kortejde aynı araçta olduğumuz oyuncu Melis Sezen de beni ayrıca etkiledi. Çünkü kaç hayranının elini sıktı kaç hayranına öpücük yolladı ve kaç hayranıyla selfie çekti saymak mümkün değildi. Melis, hayranlarının telefonlarını verip selfie isteyen herkesin isteğini yerine getirdi. Hem de tüm sempatisi ve güleryüzlülüğüyle... Vallahi bravo...



MEKSİKA'NIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Kültürel emanetleri korumak, kültür ve sanat bilincini geliştirmek amacıyla yedi işkadını tarafından kurulan EPOS 7 Derneği, yeni bir kültür- sanat gezisi düzenlendi. Dernek üyeleri bu kez rotayı Meksika'ya çevirdi. Aralarında Ruken Mızraklı, Arzu Savgı, Dilek Türker, Sevim Uyar, Aslı Gümüşel, Aytül Ayke Fıratoğlu'nun da olduğu ünlü ismiler, Meksika'nın altını üstüne getirdi.









En çok zamanı da, Saumaya Müzesi, Pritzker ödüllü mimar Luis Barragan'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan evi ve 20. yüzyılın ikonu haline gelen ressam Frida Kahlo'nun müze olan evinde geçirdiler.



USTALARIN BAŞYAPITLARI SATIŞA ÇIKIYOR

En iyi yatırım araçlarından biri olarak görülen antika ve sanat eserleri piyasasında heyecan yine dorukta. Müzayede rekorunu elinde bulunduran 43 yıllık şirketin ikinci kuşak temsilcisi Olgaç Artam, yine iddialı online bir müzayede hazırlamış.







26 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 392. müzayedede, modern ve çağdaş resmin ustalarının eserleri yer alıyor. Özellikle Burhan Doğançay, Mehmet Güleryüz, Erol Akyavaş ve Ömer Uluç gibi isimlerin başyapıtları, koleksiyonerleri heyecanlandıracak türden.