Son günlerde bizim müzik entelijansiyasında, yani müzik dünyamızın entelektüelleri arasında müthiş bir dedikodu dolaşıyor! Önce pek kulak asmadım ama baktım entelijansiyada bu dedikodu almış başını gitmiş sizlerle paylaşayım istedim. Dedikoduya göre, Fazıl Say'ın önceki yıl boşandığı eşi piyanist Ece Dağıstan, kendinden 18 yaş küçük olan çellist Jamal Aliyev ile aşk yaşıyormuş.









Üstelik Ece, Fazıl Say ile evliyken Jamal'ı tanımış; çünkü Say, genç çellişt Jamal'a destek oluyormuş ve birkaç kez birlikte sahneye çıkmışlar. 48 yaşındaki Ece Dağıstanlı'nın, evliyken eşi Fazıl Say sayesinde tanıştığı 30 yaşındaki Jamal Aliyev ile aşk yaşaması, açıkçası bana çok inandırıcı gelmedi.







Ama entelijasyon, ikilinin arasından su sızmadığını, davetlere ve partilere birlikte gittiklerini ve çok da samimi olduklarını konuşuyor. Vallahi ben bizim entelektüellerin yalancısıyım. Birlikte konserler de veren Ece Dağıstanlı ile Jamal Aliyev'in yakınlığı, aynı çevrede olan iki müzisyenin dostluğu mu yoksa iddia edildiği gibi aşk mı yaşıyorlar yakında öğreniriz.



HEYECAN DORUKTA!

Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin, ilk göz ağrıları Pırıl Kokuludağ sayesinde ilk kez anneanne ve dede olma mutluluğunu yaşayacağını yazmıştım.







Eylül 2021'de Gökhan Kokuludağ ile nikah masasına oturan Pırıl Hanım'ın artık karnı burnunda; bugün-yarın müjdeli haber gelir.







İlk torununu kucağına alacağı günü iple çektiği olduğu konuşulan Demet Hanım, heyecandan yerinde duramıyormuş. Umarım Pırıl Hanım, halen ismine karar veremedikleri kızını sağlıkla dünyaya getirir.



TOÇEV İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Türk modasının ve tekstilinin önemli temsilcilerini dünya arenasına taşıyan bir şirketin sahibi Aslı Özdemir'in organizasyonuyla önceki gün bir etkinlik gerçekleşti.







Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ev sahipliği yaptı.







TOÇEV yararına gerçekleşen ve çocukların eğitimine katkı sağlayacak olan bahar alışverişi etkinliğine katılanlar, alışverişin yanı sıra, Derin Mermerci, Ebru Uygun, Kadriye Olgar ve Aşkım Kapışmak'ın söyleşilerini dinleyerek de keyifli bir gün geçirdi.