Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ikiz kızlarının olduğu ortaya çıkması; ardından da Akpınar'ın ikizlerinin ablası Dilara G.'nin gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açtığının öğrenilmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Aslında bu duruma, sanat ve cemiyet hayatı yabancı değil. Her dönem sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler bu durumlarla karşı karşıya kaldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses ve Küçük Emrah ilk aklıma gelenler. Ancak biri var ki, hepsini '3'e katlamış durumda! Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından olan ünlü iş insanı Serdar Bilgili'den söz ediyorum.









KABUL ETMEDİ AMA...

Serdar Bilgili, 'evlilik dışı çocuk' olayını tam üç kez yaşadı. İlk eşinden Lal adında bir kızı, Fransız sevgilisinden de gönül rızasıyla nüfusuna aldığı Ali adında bir oğlu olan Serdar Bilgili, hakkında açılan üç farklı 'babalık' davası için mahkeme koridorlarını arşınladı. İş insanı Aysel Yolaçan, eski milli atlet Melahat Kokalp ve ABD'li güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims dünyaya getirdikleri çocuklarının Serdar Bilgili'den olduğunu iddia edip mahkemeye başvurmuşlardı. Bilgili kabul etmedi ama kadınlar mahkemede iddialarını ispatlayıp çocuklarını Serdar Bilgili'nin nüfusuna aldırtmayı başardılar. Böylece Bilgili, bir değil, iki değil tam üç kez, mahkeme kararıyla çocuk sahibi oldu! Herhalde bu bir rekordur!!!



ORHAN UMUT'TAN UMUTSUZ BİR SERGİ!

Türk figüratif resim sanatının önemli isimlerinden Orhan Umut'un "Gece Görüşü" adlı kişisel sergisi, Zeynep Öztürk küratörlüğünde geçen hafta sanatseverlerle buluşmuştu.







Birçok müze ve özel koleksiyonda eserleri bulunan Orhan Umut'un sergisini önceki gün gezebildim; dedikleri kadar varmış. "Herkes eğlenmeyi, gülmeyi, tebessüm içerisinde resimler görmeyi tercih edebiliyor. Ben biraz daha madalyonun öbür tarafında, durağanlığı, belki biraz da kaotik bir gerilimi vurgulamak ve onu izleyiciye taşımak istiyorum" diyen Umut'un sergisi 11 Mayıs'a kadar açık; bilginize...



SIRA İSTANBUL'DA

Ünlü modacı Dilek Hanif'in kızı Dilhan Hanif, annesi gibi başarılı bir tasarımcı oldu. Ancak Persons School of Design mezunu olan Dilhan, annesi gibi elbise değil, mücevher tasarlıyor.







Önceki ay Paris Moda Haftası'nda markasının lansmanını yapan Dilhan, Türkiye'nin kültür ve sanat mirasından yararlanarak, çağdaş bir anlayışıyla tasarladığı mücevherlerini, salı günü de İstanbul'da bir davetle görücüye çıkaracak. Dilhan'ın 18 ayar geri dönüştürülmüş altından ve etik kaynaklardan elde edilen değerli taşlarla oluşturduğu koleksiyonu, yurt dışında çok beğenilmişti. Aynı ilgiyi burada da göreceğinden şüphem yok.



İLK DAVET ZORLU'DAN

Yeme-içme konusunda dünyanın en gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, ocak ayından itibaren de Rusya'nın dünyaca ünlü restoranına ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Zincirlikuyu'daki AVM'nin içinde açılan, Michelin yıldızlı Şef Vladimir Mukhin'in yarattığı restoranda, önceki gün de ilk davet gerçekleşti.







Ahmet Nazif Zorlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen davet, iş, cemiyet ve sanat dünyasından yaklaşık 250 ünlü ismi restoranda bir araya getirdi. Davette, Şef Vladimir Mukhin gastronomi şovu ile Ozan Musluoğlu Jazz Trio Grubu ve DJ Doğuş Çabakçor performansları konuklara eğlenceli saatler yaşattı.



ONA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, stil konusunda her zaman başarılı seçimler yapan bir isim. Ülkemizde giyinme işini en iyi bilenlerden biri olan Esmersoy, her zaman doğru parçaları, doğru trendleri kendi stiliyle bir araya getirmeyi başarıyor.







Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde giydiği kırmızı elbisesi de harika bir seçim olmuş. Payetli elbisesi ile saç-makyaj bütünlüğünü çok beğendim. Burcu Esmersoy'un kombininde tek bulabildiğim kusur; ayakkabı seçimiydi. Bence daha sade bir model tercih etmeliydi. Ama bu kadarlık kusur, kadı kızında da olur, öyle değil mi?



TREND RADARI



Bu sezon pasteller ön planda; özellikle de çantalarda... Bahar stilinize çok yakışacak pastel tonlarında bir çantayı gardırobunuza eklemelisiniz.









Bahar sezonunda da ince trikolar öne çıkıyor. Özellikle etek-bluz takımları çok zarif seçimler oluyor.