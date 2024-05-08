2016'da vefat eden eşi Mustafa Koç'un onursal başkanı olduğu golf kulübünün kapanan sahasının yerine Riva'da yeni bir saha yapma hayalini gerçekleştirmek için uğraşan Caroline Koç, nihayet muradına erdi!









2017'den bu yana uğraşan Caroline Koç, 1 Aralık'ta Mustafa Koç'un adını taşıyan golf sahasının kulüp binasını ve antrenman sahasını hizmete açmıştı. 1 Mayıs'ta da kulüp üyelerini davet ettiği bir törenle sahanın açılışını gerçekleştirdi. 5 bin 810 metre uzunluğunda bir vadi üzerine kurulan tesiste, 70 par'lık golf sahası, eğitim ve çalışma alanı, kısa oyun akademi sahası, ikisi çift tasarlanan 9 çukurlu golf sahası ve üyelere özel bir kulüp bulunuyor. Golf severlere hayırlı olsun, güle güle kullansınlar.









Bu arada ilginç bir bilgi edindim. Caroline Koç, tesisin içinde kendisine bir taş ev yaptırmış. Golf sahasını tepeden gören evde hafta sonunda da bir davet vermiş. Yakın dostlarını ağırladığı evde sahanın açılışını kutlamışlar. Bu ev de merhum Mustafa Koç'un arzusu muydu yoksa Caroline Hanım'ın kendi isteği mi bilmiyorum!



ARA GÜLER'DEN 'KUMKAPI BALIKÇILARI'

Türkiye'nin efsane fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in yeni bir sergisi açılıyor. 2018'de aramızdan ayrılan Güler'in yeni sergisi, bugün kendi adını taşıyan müzede sanatseverlerle buluşacak.







Güler'in, 21-27 Mayıs 1952 tarihleri arasında Jamanak gazetesinde yayımlanan 'Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte' yazı dizisini merkezine alan 'Kumkapı Balıkçıları' sergisi, 27 Ekim'e kadar devam edecek. Sergide yer alan, Güler'in 24 yaşında çektiği fotoğraflar; artık var olmayan Küçük Deniz Sokağı ve balıkçı barınağına, burada çalışan insanlara ve bir yaşam tarzına ışık tutuyor. Ustanın, Ara Güler Müzesi'ndeki sergisini kaçırmayın.



KIBRIS'TA LEZZET ŞÖLENİ

Kıbrıs'ın tarihi, kültürü, denizi ve otelleri kadar yemekleri de ünlüdür. Hafta sonunda, Kıbrıs'ın zengin mutfağı, modern dokunuşlarla buluştu ve tam lezzet şöleni yaşandı. Adanın gözde otellerinden birinde, otelin executive şefi Veli Bayraktar ve ünlü şef Tolga Atalay rehberliğinde gerçekleşen gastronomi buluşmasında, Kıbrıs'ın yerel lezzetleri modern yorumlarla sunuldu.







Bu lezzet şölenini yaşamak için otele gelenler arasında Tolga Atalay'ın Kıbrıslı olan ve orada yaşayan annesi Sıdıka Atalay da vardı. Ünlü iş kadını Sıdıka Hanım, oğlunun Veli Bayraktar ile birlikte yaptığı yemekleri yerken gururu da gözlerinden okunuyordu.



GÜZEL KOKULU BİR DAVET

Dünya moda devlerinin Türkiye'ye ilgisi devam ediyor. En son, dünyaca ünlü İspanyol lüks moda markası, parfüm ve ev koleksiyonları ile ülkemize giriş yaptı.







Markanın Türkiye distribütörleri Birgül Ulucan Öztürk ve Gamze Ulucan kardeşler, bir sanat galerisinde davet vererek, parfümlerini tanıttı. Davete cemiyet ve moda dünyasından birçok ünlü isim katılırken, Öztürk ve Ulucan, konuklarına parfüm koleksiyonu hakkında detaylı bilgi verip şimdilik Türkiye'de üç satış noktalarının olduğunu söyledi. Ünlü konuklar, parfümleri tek tek test ederek bol kokulu birkaç saat geçirdi.