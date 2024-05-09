Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor. Sayan'ın oğluna, "Bu kız çok tatlı, sakın kaçırma" dediği Sima Tarkan'ın, şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi aldığını ilk bu köşede okumuştunuz.







İzdivaçlarını da ilk benden öğrenin. Mark Başoğlu ile dünyaca ünlü moda markalarını Türkiye'ye getiren bir ailenin veliahdı olan Sima Tarkan, 17 Mayıs'ta nişan yüzüklerini takacak. Beyoğlu'ndaki ünlü sosyal kulübün içindeki İtalyan restoranında gerçekleşecek nişan için kız tarafının, kesenin ağızını iyice açtığını öğrendim.







Sosyete konuşulanlara göre Sima'nın babası Ahmet Can Tarkan, nişan için 'deli para' harcıyormuş. Hatta Ahmet Bey, kızının ve müstakbel damadının yuvasını da yapmış! Onlar için İstinye'deki lüks bir siteden birkaç milyon dolarlık bir ev satın almış. Haziran ayında vuslata erecek olan çift, şimdiden evlerine yerleşmiş bile. Mark Başoğlu, çok şanslı damatmış vesselam!



30. YILA ANLAMLI KUTLAMA

Eylül 2022'de mutlu evliliklerinin 30. yılını kutlayan Barış-Alize Tansever çifti, 16 Mayıs'ta da İstanbul'un simge mekanlarından biri olan restoranlarının 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Tansever çifti, 30. yıl kutlaması için çok özel bir gece organize ediyor.







Gecede dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Dany Brillant sahneye çıkacak. Gecenin davetiyeleri, 1000 Euro'dan satılıyor ancak Tansever çifti, kazanacakları parayı kendileri almayacak; büyük kısmını, WWF -Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bağışlayacak. Yani restoranın 30. yılını kutlayacak olanlar aynı zamanda doğal hayatı da koruyacak. Sadece 300 kişinin katılacağı geceye katılmak isterseniz elinizi çabuk tutun.



TÜRK MODASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Türkiye'nin ünlü moda markalarından İpekyol, dünyaca ünlü bir modaevi ile iş birliği yapıp özel bir koleksiyon hazırladı. Dünya çapında ses getiren bu iş birliğinden ortaya çıkan koleksiyon görkemli bir davetle tanıtıldı.







Davetin ev sahipliğini Türk markanın CEO'su Uğur Ayaydın ile modaevinin CEO'su Elie Saab Jr. yaptı. İş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı davette, 40 parçalık koleksiyon, bir defileyle görücüye çıktı. Koleksiyon, Türk markanın yurt dışındaki mağazalarında da satışa sunulacak. Türk modası için güzel gelişme, devamı gelir inşallah.