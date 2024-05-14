İki ay önce, Fransa'nın Lille takımında top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile orada birlikte yaşadığı sevgilisi oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Fransa defterini kapatacaklarını yazmıştım. Dediğim çıktı, Yusuf, takımıyla sözleşmesini uzatmadı ve Fransa'dan ayrılma kararı aldı.







O zaman, Yusuf'un Fransa'dan ayrılma kararında, sevgilisi Melisa'nın evlenip İstanbul'da yaşamak istemesinin etkili olduğunu da yazmıştım. Ancak öğrendim ki, Yusuf'a, Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımından teklif gelmiş.







Bu iki takım, İstanbul'da oynamak isteyen Yusuf'un kafasını çelmiş ama evlenip İstanbul'da yaşamak isteyen Melisa'nın kafasını çelebilecek mi bilmiyorum. Çünkü ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un, İstanbul'da yuva kurmakta kararlı olduğu konuşuluyor. Bakalım Yusuf, sevgilisini Hollanda veya İngiltere'de yaşamaya ikna edebilecek mi yoksa kariyerini değil aşkı seçip İstanbul'a mı dönecek...



ANNELER GÜNÜ'NDE ANNE ACISI YAŞADILAR

İş ve cemiyet hayatının sevilen isimleri Hakan-Gökhan Çarmıklı kardeşler, bundan sonraki Anneler Günü'nü maalesef hep çok buruk hatırlayacak! Çünkü pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde, anneleri Türkiz Çarmıklı'yı kaybettiler.







Türkiz Çarmıklı, dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Ulus'taki aile kabristanında, merhum eşi Orhan Çarmıklı'nın yanına defnedildi. 2022 yılında vefat eden eşine kavuşan Türkiz Hanım'a Allah, gani gani rahmet eylesin, sevenlerine de sabırlar versin.



SHAKİRA'NIN TÜRK ŞIKLIĞI

Dünyaca ünlü isimlerin şıklıklarına şıklık katan ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun tasarımlarını tercih edenlere Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira da katıldı.







Uluslararası bir otel ve kafe zincirinin reklam kampanyasında, Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve Amerikalı müzisyen John Legend ile kamera karşısına geçen Shakira'nın kıyafetinde Türk modacı Nedret Hanım'ın imzası vardı.







Shakira, Nedret Hanım'ın yeni sezon koleksiyonundan çiçek işlemeli, gümüş renkteki bir elbisesini giymiş, çok da yakışmış. Daha önce Jennifer Lopez, Lady Gaga ve Paris Hilton gibi pek çok dünya yıldızını giydiren Nedret Hanım'ı bir kez daha tebrik ediyorum, bu isimleri giydirmek hiç kolay değil!



GENÇLERE İLHAM VERECEK BİR FİLM

Türkiye'de jimnastiğin tarihini değiştiren sporcuların hikayesi, belgesel film oldu. Genç yönetmenler İpek Kent ve Efe Öztezdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi başarılara imza atan Türkiye Milli Cimnastik Takımı'nın pandemi dönemindeki mücadelesini belgesel film ile ölümsüzleştirdi.







Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun katkılarıyla çekilen 'Eclipse' adlı film, 17- 24 Mayıs tarihleri arasında vizyona girecek.







Üstelik gençlere ilham verecek olan filmi, öğrenciler ve öğretmenler ücretsiz olarak izleyebilecek. Gençler bu filmi kaçırmayın.