Geçen yıl 12 Ağustos'ta Monako'da dillere destan bir düğünle evlenen Doğukan-Alara Mildon Dudaroğlu çiftinin peri masalı, beş ayda bitmişti! Eşine boşanma davası açan Doğukan Dudaroğlu ile Alara Mildon'un doğacak çocuklarının yüzü suyu hürmetine barışmalarını temenni etmiştim ama olmamıştı. Hatta 19 Şubat'ta çocukları Fatoş Mila dünyaya geldikten sonra işler iyice sarpa sarmıştı.







Doğukan Bey'in kızını hiç görmediği konuşuluyordu. Meğer Doğukan Bey kızını görmek istiyormuş ama Alara Hanım, kızını babasına göstermiyormuş. Hatta doğum yapacağı günü bile Doğukan Bey'den gizlemiş. Doğukan Bey, mahkemeye başvurup çocuğunu iki haftada bir görme kararı aldırsa da Alara Hanım'ın çeşitli bahanelerle bunu bile engellemeye çalıştığını öğrendim.







Görünen o ki Alara Hanım, hamileyken kendisine boşanma davası açan eşine hırs yapmış! Ama olan minik Fatoş Mila'ya oluyor. Hiçbir annenin çocuğunu babasından, babasını da çocuğundan mahrum etmeye hakkı yok. Umarım Alara Mildon bu yanlışından döner.



8 YAŞINDA KİTAP YAZDI

Dünyaca tanınan mobilya tasarımcısı Aziz Sarıyer'in torunu Mia'nın 8 yaşında yazar olduğunu öğrendim. Aziz Bey'in kızı Dilruba Hanım ile Levent Çelepçi'nin şimdi 9 yaşında olan kızları Mia, geçen yıl 'Mia'nın Maceraları–Çılgın' adıyla kitap yazmış.







Mia'nın kitabı satışa çıkmış. Annesiyle konuştum. "Mia yazmayı seviyor, kitap yazmak istedi ve biz de destek olduk. Dün kitapçılarda ve online'da satışa sunulan kitap için Mia'dan çok biz heyecanlıyız. Bizim için kitabın manevi değeri yüksek" dedi. Mia'ya koca alkış, umarım kitabı çok satar.



HUZURU BALİ'DE BULMUŞ

Ünlü işadamı Cem Hakko ile 11 yıllık hayat arkadaşı Ronit Gülcan, Mayıs 2017'de küçük bir törenle resmiyete taşıdıklarını ilişkilerini, ocak sonunda dostça bitirmişti.







Ronit Hanım, boşanmanın ardından kız arkadaşlarıyla birlikte Bali'ye tatile gitmiş ancak arkadaşları dönmesine rağmen o iki hafta daha orada kalmıştı. Bali adasının doğası, enerjisi ve insanları Ronit Hanım'a çok iyi gelmiş anlaşılan! Çünkü duydum ki, Ronit Hanım geçen hafta yine Bali'nin yolunu tutmuş. Bakalım bu kez adada ne kadar kalacak.



YARDIM PAZARI 16. KEZ KURULDU

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG), toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla başlattığı TOG Bazar, önceki gün 16'inci kez kuruldu. Bu yıl "Kadınlar Güçlendikçe Dünya Değişecek" sloganıyla kurulan pazara ilgi yine büyük oldu.







150'ye yakın markanın stant açtığı pazara, iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ziyaretçi katıldı. Özellikle arkadaşlarının stantlarını ziyaret eden, TOG Bazar'ın ünlü ziyaretçileri, vakfa destek olmak için bol bol alışveriş yaptı. Toplum yararına çalışan ve destek olan herkesin eline, yüreğine sağlık...