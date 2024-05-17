Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkı, son günlerde magazin gündemini bir hayli meşgul ederken acayip bir dedikodu kulağıma geldi. Konuşulanlara göre; Serenay, Mert Demir ile değil, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aşk yaşıyormuş! Yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından 2020'de ayrılan Serenay ile Cem, dört yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlamış.







Önce bu dedikoduya inanmadım, farklı çevrelerden aynı şeyi duyup bir de üstüne Serenay'ın, başrolünde oynadığı dizinin geçen haftaki prömiyerinin ardından soluğu Cem'in evinde aldığı detayı da kulağıma gelince "Olabilir" dedim. Aslında, ardı ardına gelen, "Serenay ile bir şarkısında düet yaptığı müzisyen Mert Demir reklam aşkı yaşıyor" ve "Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil'den ayrıldı" haberleri de bu dedikoduları doğrular nitelikte.







Ben magazin dünyasında öyle şeylere şahit oldum ki, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı yeniden başladıysa şaşırmam. Vallahi ben dedikoducuların yalancısıyım, gerçeği de yakında öğreniriz.



KINASINI YAKTI YARIN EVLENİYOR

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un avukat ve film yapımcısı kızı Dila Bulut'un yuvadan uçacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Geçen yıl 7 Nisan'daki doğum gününde, iki yıldır flört ettiği Batuhan Derya'dan evlilik teklifi alan Dila, yarın gelin olacak.









Dila ile Batuhan, Boğaz'daki ünlü bir otelde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecekler. Anne Nilüfer Bulut ve abla Nida Bulut Bozkurt, hafta başı Dila için, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Fatih'teki hamamda kına gecesi düzenledi. Bir ömür mutlu olsunlar.



JİMNASTİKÇİLERİMİZ İÇİN GÖRKEMLİ GALA

Türkiye'de jimnastiğin tarihini değiştiren sporcularımızın hikayesini anlatan 'Eclipse' adlı belgesel filmin önceki gün galası yapıldı. Filmde yer alan madalyalı sporcularımız Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Nazlı Savranbaşı ve Ahmet Önder başta olmak üzere, filme emeği geçen ve destek veren herkes galadaydı.







Büyük başarılara imza atan sporcularımızın ailelerinin de hazır bulunduğu gala, başta spor camiası olmak üzere iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Filmi izleyen konuklar, jimnastikçilerimizi dakikalarca ayakta alkışlandı. Madalyalar kolay kazanılmıyor, bence bu filmi herkes izlemeli.