Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! Ancak son öğrendiğim resmen dudak uçuklatacak cinsten! Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel şimdi de özel hayatında yol ayrımında. Volkan ile 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Zeynep Demirel boşanıyor. Evet, yanlış okumadınız...









Eylül 2010'da evlenen, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama Zeynep Demirel'in, boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim.









Yakın çevrelerinden hep çok mutlu bir çift olduklarını duyduğum Volkan ile Zeynep'in boşanacak olmasına hakikaten çok şaşırdım. Bir söylentiye göre de, Zeynep aslında daha önce boşanmak istemiş ama birlikte Hatay depremini yaşadıkları için deprem yaralarıyla birlikte evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış ama olmamış. Ne diyeyim, her ikisi için de hayırlısı olur inşallah.



ŞAŞALI BİR NİŞANLA YÜZÜKLERİNİ TAKTILAR

Sima Tarkan'ın sevgilisi Mark Başoğlu'ndan şubatta tatil için gittikleri Mauritius'da evlilik teklifi aldığını da, 17 Mayıs'ta nişanlanacaklarını da ilk bu köşede okumuştunuz. Sosyetede Sima'nın babası Ahmet Can Tarkan'ın nişan için kesenin ağzını açtığı, 'deli para' harcadığı konuşulmuştu.







Dedikleri kadar varmış... Gidenlerin söylediğine göre, Beyoğlu'ndaki ünlü sosyal kulübün içindeki restoranda gerçekleşen nişan, son zamanların en şaşalı nişanıymış. Bir kuş sütünün eksik olduğu nişanla yüzüklerini takan çift, arayı açmadan haziran ayında da vuslata erecek.



ŞIK VE EĞLENCELİ DÜĞÜN

Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, 2017 yılında Ankaralı işadamı Arda Bozkurt ile evlenen büyük kızı Nida Hanım'ın ardından, önceki gün, avukat ve film yapımcısı kızı Dila Bulut'un da mürüvvetini gördü.







Geçen yıl 7 Nisan'daki doğum gününde, Batuhan Derya'dan evlilik teklifi alan Dila, telli duvaklı gelin oldu. Dila ile Batuhan, Boğaz'daki bir otelde, ünlü isimlerin şahitliğinde bir ömür mutluluğa "evet" dedi.







Şıklığın tavan yaptığı düğünde sahneye çıkan son günlerin en popüler şarkıcısı Mert Demir, gelin ve damat ile davetlilerine eğlenceli saatler yaşattı. Umarım bir ömür mutlu olurlar.