Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığına dair bir iddia ortaya atılmıştı! Hatta Sarıkaya, bu iddiayı ortaya atan kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bir kadın derneğine bağışta bulunması karşılığında da onu affetmişti.









Ama sosyal medyanın gündemine oturan bu aşk iddiasına birçok kişi ya inanmış ya da 'olabilir' demişti! Görünen o ki, halen bu dedikoduya inananlar var! Nevbahar Koç, ortağı Mert Alaş ile pazartesi akşamı Etiler'de davet verdi.









Davetliler arasında Serenay Sarıkaya da vardı! Bu aşka inananlar, "Serenay, Nevbahar'ın davetini bastı" diye ortalığı velveleye verdi!!! Aslı astarı yok tabii. Partide, neredeyse bütün gece yan yana oturan Nevbahar Koç ile Serenay Sarıkaya bol bol sohbet edip eğlendi. Hatta bir ara yanlarına Özlem Önal geldi ve birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. Kim bilir; belki de 'yalan aşk' haberlerinden bahsedip kendi aralarında gülüp eğlendiler!



KENAN IŞIK'IN ESERLERİ KALYON KÜLTÜR'DE

Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta, ev sahipliği yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile şehrin uğrak noktası olan Kalyon Kültür'de yine harika bir sergi açıldı.









'Zamanın Ardında İstanbul-Roma' adını taşıyan sergi, aynı kökten filizlenen iki şehir olan Roma'nın ve İstanbul'un tarihsel serüvenine, sanatçı Kenan Işık'ın eserleriyle odaklanıyor.







Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni ve sanat tarihçisi Aslı Bora'nın yaptığı sergi, Kenan Işık'ın farklı tekniklerle meydana getirdiği resim, heykel ve enstalasyonlarını bir araya getiriyor. 13 Ekim'e kadar gezilebilecek serginin açılış davetine pek çok sanatsever katıldı.



VENEDİK'TE 'EV'LENMİŞLER!

Özlem Önal ile Ekim 2020'deki 50. doğum günü partisinde evlenme teklifi aldığı Amerikalı yapımcı nişanlısı Stuart Parr'dan halen düğün haberi gelmese de; öğrendim ki, Venedik'te 'ev'lenmişler! Londra'da yaşayan sevgililer, Venedik'e taşınmış ve orada yeni bir yuva kurmuşlar.







Sebebi de Parr'ın Venedik'te ayakkabı ve terlik üretimine başlamasıymış. Önal, Londra'daki evini de kapatmamış, zaman zaman gidip orada kalıyormuş. Özlem Önal, kankası Nevbahar Koç'un daveti için hafta sonunda da İstanbul'a geldi ama müstakbel eniştemiz yoktu. Parr işlerinin yoğunluğundan dolayı gelememiş. Hayatlarındaki bu yeni gelişmeyle birlikte belki de yakında nikah masasına da otururlar.



DUBAİ'DEN SONRA İSTANBUL'DA TANITTI

Mücevher markasıyla hemcinslerinin güzelliklerine güzellik katan Öznur Yakın, heykel sanatçısı Mert Ege Köse'nin heykellerini, mücevherlere taşımıştı.







'Sanat eserlerinden mücevhere' mottosuyla yola çıkan Yakın, el işçiliğiyle yapılan mücevherlerin ilk lansmanını iki ay önce Dubai'de yapmıştı. Yeni cicilerini önceki akşam da İstanbul'da tanıttı. Dev heykellerin minyatür ve takılabilir hallerini sunan 38 parçalık koleksiyon çok beğenildi.