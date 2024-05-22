Her yıl Türkiye'nin en zenginleri listesine adını yazdıran Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şaminur Aydın'dan olan 34 yaşındaki torunu Yusuf Aydın damat oluyor. Bir dönem Tuba Ünsal ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Yusuf Aydın, sonunda evliler kervanına katılmaya karar vermiş.







Yusuf Aydın'ın müstakbel eşi de tanıdık bir isim; Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eski gelini Merve Güleç. Yusuf Bey, ailesini alıp bir süredir birlikte olduğu Merve Güleç'i istemeye gitmiş. Söz yüzüklerini takan çiftin arayı fazla açmadan evleneceklerini öğrendim.







Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı ile Temmuz 2017'de Mikonos'ta, görkemli bir düğünle evlenen ve 4 yaşında bir çocuğu olan Merve Güleç, ne zaman boşandı bilmiyorum ama Yusuf Aydın ile ikinci kez nikah masasına oturacak. Merve Hanım'ın bu seferki mutluluğu daim olur inşallah.



DÜĞÜN, NİŞANI GÖLGEDE BIRAKACAK

Sima Tarkan ile Mark Başoğlu, geçen cuma dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin haziranda evlenmeyi planladıkları konuşuluyordu ama fikir değiştirmişler! Kimya sanayinde önemli bir şirketin yönetiminde olan Mark Başoğlu da, uzun süre konuşulacak bir düğün yapmak istemiş.







Mark Bey, Venedik'teki San Clemente Adası'ndaki otelde, üç gün üç gece sürecek bir düğün hazırlıyormuş. 20- 23 Eylül'de yapacağı düğün için bütün oteli kapatan ve 350 kişiyi davet eden Mark Başoğlu'nun, kesenin ağzını sonuna kadar açtığını öğrendim. Bu arada çiftin düğününün, nişanı gölgede bırakacağı konuşuluyor.



YAZA MERHABA

Mustafa Bulmuş'un genel müdürü olduğu, dünyaca ünlü isimlerin de Bodrum'daki ilk tercihlerinden biri olan otel, hafta sonu 'Yaza Merhaba' partisi ile kapılarını araladı.







Aralarında Berrak Tüzünataç, Gözde Aksoy ve Deniz Marşan'ın da olduğu pek çok ünlü isim, iki gün boyunca hem Michelin Yıldızlı gastronomik bir deneyim yaşadı hem de ünlü performans sanatçısı Will Diamond'ın canlı performansı ve DJ Berk Büyükakın'ın müzikleri eşliğinde eğlendi.



TARİHİ RESTORAN YENİDEN AÇILDI

Dünyaca ünlü isimlerin İstanbul'a geldiklerinde ilk gittikleri yerlerden olan Mısır Çarşısı'nın 1901'den beri hizmet veren restoranı geçen hafta yanmıştı! Bacasında çıkan yangın çatıya sıçramış, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülmüştü.







Duydum ki, restoranın sahipleri Gülin-Yücel Özalp çifti, oldukça hasar gören restoranlarının kısa sürede tadilatını bitirmiş. Dün de tekrar hizmete açmışlar. 123 yıldır hizmet veren bu tarihi restoran, umarım bir daha böyle talihsiz kazalar yaşamaz. Çok geçmiş olsun.