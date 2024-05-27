Son dönemde cemiyet ve magazin dünyasının ünlülerine bir haller oldu! Neredeyse hemen her gün mutsuz bir evlilik veya boşanma haberine uyanıyoruz! Son olarak duyduğum ise yine hepinizi çok şaşırtacak cinsten! Sosyetenin tanınmış ismi, bir otel zincirinin yönetim kurulu üyesi Hande Sezer Pekcan ile 20 küsur yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Levent Pekcan'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı konuşuluyor.







Hatta yakın çevresinden kulağıma gelen bilgilere göre, Hande Hanım boşanmakta kararlıymış. Hande Hanım, bir süredir ne davetlere katılıyor ne de ortalarda görünüyordu, demek ki sebebi buymuş. Bu arada ayrılma sebepleri hakkında bir bilgi alamadım ama yakınları aralarına 'üçüncü şahıs' girdiğini düşünüyor. Her ne yaşandıysa ben yine de Hande Hanım'ın babası Ahmet Sezer'in ismini taşıyan oğullarının hatırına evliliklerini kurtarmalarını diliyorum.







SÜRPRİZ BEBEK YOLDA

Ünlü iş insanı Vedat Alaton, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Aralık 2020'de evlendiği ikinci eşi Seda Alaton, Ağustos 2021'de Vedat Bey'i, 58 yaşında ikinci kez baba yapmıştı. Alaton çifti, şimdi de ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Vedat Bey ile eşini Bebek'te yürüyüş yaparken gördüm. Seda Hanım'ın karnı iyice ortaya çıkmış. Bu arada bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek istememişler, sürpriz olsun istiyorlarmış. Vedat Bey'in merhum babası İshak Alaton'un adını verdikleri oğullarına bir kız kardeş istedikleri de kulağıma geldi, Allah gönüllerine göre verir inşallah.







İLK SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

Ekspresyonist genç ressam Ezgi Güneştekin'in, ilk kişisel sergisi, Zeynep Öztürk küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Eserlerinde renkleri, metinleri, imgeleri kullanan ve işlerinde asi bir direnişi, kültürel normlara başkaldırıyı ve bireysel özgürlüğü amaç edinen sanatçının sergisinin açılış davetine; iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü katıldı. Sergi, 30 Haziran'a kadar Piyalepaşa'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak; bilginize...







GASTROSHOW'DA KONUŞMA YAPACAK

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek olan Avrupa'nın en büyük gastronomi turizmi etkinliği GASTROSHOW için geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'un da katılımıyla, 30-31 Mayıs'ta gerçekleşecek kongrede birçok ünlü de konuşmacı olarak yer alacak. Onlardan biri de Demet Sabancı Çetindoğan. İş ve cemiyet hayatının ünlü ismi Demet Hanım, kongrenin ilk günü sağlıklı beslenme oturumunda konuşma yapacak. Ünlü şef Wolfgang Puck'ın restoranını İstanbul'a getiren Demet Hanım'ın, Türk mutfağından yola çıkarak yapacağı sağlıklı beslenme konuşmasını merak ediyorum.