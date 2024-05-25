Dedikoducular, Serenay Sarıkaya'nın, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığına dair iddialarla ortalığı karıştırmıştı! Bununla da yetinmeyen art niyetli dedikoducular, pazartesi akşamı Nevbahar Koç ile Mert Alaş'ın verdiği davete giden Serenay Sarıkaya'nın 'daveti bastığını' dillerine dolamışlardı!







Önceki gün "Ortalığı velveleye verenlere inanmayın, bu dedikodunun aslı astarı yok" diye yazmıştım. Davette, neredeyse bütün gece yan yana oturan Nevbahar Koç ile Serenay Sarıkaya'nın bol bol sohbet edip eğlendiğini de eklemiştim. İşte bu da kanıtı...







Dedikoducular size söylüyorum; Serenay'ın daveti basmış gibi mi bir hali var yoksa arkadaşının davetine katılıp birlikte eğleniyor gibi mi? Bu fotoğraf, dedikoducuların çenesini kapatır artık herhalde…



TESCİLLİ GÜZELDEN ANLAMLI SERGİ

Sanatın pozitif ve iyileştirici gücüne inanan, sanatı bazı tedavi süreçlerine de entegre eden Bora Uludüz'ün CEO'su olduğu sağlık grubu, organ bağışı farkındalığına dikkat çekmek için bir hareket başlattı.







Türkiye'nin tescilli güzellerinden ressam Banu Sağnak Erten de bu harekete bir sergiyle destek verdi. Banu Hanım'ım sergisi, önceki gün, sağlık grubunun Bahçelievler'deki hastanesinde açıldı. Serginin açılış davetinde, 'Organ Bağışında Farkındalık' adıyla bir de panel gerçekleştirildi. Bu arada sergi açılışına pek çok ünlü isim de katıldı.



MESLEKTAŞIYLA EVLENDİ

Sosyetenin sevilen çifti Cefi-Yasemin Kamhi'nin, uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren sanatçı ve yönetmen kızları Lara Kamhi de evliler kervanına katıldı.







Sosyeteden çıkan ender sanatçılardan biri olan Lara Kamhi, bir yıldır flört ettiği, kendisi gibi başarılı bir yönetmen olan Barış Fert ile önceki akşam evlendi. Kuruçeşme'deki bir mekanda yapılan düğüne, çiftin aileleri ve çok yakın dostları katıldı. Mütevazı ve samimi bir ortamda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren Alara Kamhi ile Barış Fert'e ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum.



ELEŞTİRDİĞİ ÇEVREDEN KOPAMIYOR!

Sosyetenin de ünlü isimlerinden olan Uzman Psikolog Zeynep Selvili Batuk'un sosyal medyada bir paylaşımına denk geldim. Amerikalı aktris Jennifer Garner'ın paylaştığı bir fotoğrafı, kendi story'sinde kullanmış ve altına da "Para var, pul var. Bu fotoğraf çocuğunun okul mezuniyetinden.







Bir de dönüp kendi çevreme bakıyorum; elimde değil kıyaslıyorum. İnsanların satın alabildikleriyle var oldukları, daha doğrusu ancak öyle var olabildiklerini zannettikleri bir dünya. Eskiden böyle değildi sanki" yazmış. Haksız sayılmaz ve ayrıca kendi çevresini eleştirmesi de takdire şayan. Fakat benim merak ettiğim, neden eleştirdiği o çevreden kopamıyor, neden kendine göre bir sosyal çevre edinmiyor!!!



BİR YANLIŞ BÜTÜN DOĞRUYU GÖTÜRMÜŞ!

Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, hafta içinde gerçekleşen bir defileyi izlerken çıktı karşıma. Ceketpantolon takımı tercih eden güzel oyuncunun takımının kesimi ve detayları gerçekten çok şıktı. Ancak bu şık takımının içine sutyen giymişti ki, çok yanlış bir seçim olmuş.







Onun yerine kesinlikle bir büstiyer tercih etmeliydi. Geçmişinde bir markanın yüzü olan ve birlikte koleksiyon hazırlayacak kadar modayla içli dışlı olan Biran Damla'dan bunu beklemezdim. Şık bir görünüm için kombinin her parçasına dikkat etmek gerekir, öyle değil mi Biran Damla Yılmaz?



TREND RADARI

Polo yakalı tişörtler bu yazın kesinlikle en popüler parçası olacak. Klasik görünümden hoşlanmayanlardansanız renkli triko polo yakalı bluzları deneyin.







Bu yaz aksesuarlar çok eğlenceli. En klasik çantalar bile detaylarla canlanacak. Çanta charm'ları, fularlar ve bir sürü aksesuar bu sezon çok moda, bilginiz olsun.



