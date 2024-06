Haziran 2022'de Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile evlenen Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı Menderes Utku'nun baba olacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Müjdeli haberi de ilk benden öğrenin. Yıllarca evlilikten kaçan, artık baba olmak istediği için 59 yaşında nikah masasına oturan Menderes Utku sonunda muradına erdi. Sonunda diyorum çünkü...







Önceki gün dünyaya gelen Zeyd adını verdikleri oğlu, başta annesi olmak üzere kendisine resmen dokuz doğurttu! Sözde kızlar nazlı olur derler ama Zeyd, annesi Sura Hanım'ın doktorunun verdiği normal doğum tarihinden tam 16 gün sonra dünyaya geldi. Herkesin dört gözle beklediği Zeyd'in bir türlü doğmaması, Utku çiftinin çevresinde hem endişe hem de büyük bir espri kaynağı olmuştu. Neyse ki geç olsa da güç olmadı ve Zeyd sağlıkla dünyaya geldi. Utku çifti, oğullarını sağlıkla büyütürler inşallah.



YEŞİLÇAM TEMALI SOSYETİK PARTİ

Çapkınlar Ligi'ne hızlı bir dönüş yapan işadamı İzzet Antebi'nin son olarak Bihter Günaydın ile yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.







Prodüksiyon şirketi sahibi olan Bihter Hanım, 47 yaşına giren sevgilisi İzzet Bey'e, dizi, film, reklam çekimleri için kullanılan Maslak'taki mekanında Yeşilçam temalı bir doğum günü partisi düzenledi.







70'lerin gazinolarına dönüştürülen mekana davetliler, dönem kıyafetleriyle geldi. Aralarında Aslı Gümüşel, Nil Uyguner, İpek Varol ve Zeynep Üstünel'in de olduğu partide Yeşim Salkım sahne aldı ve eğlence tavan yaptı...



JAPONLARDAN FESTİVALE DESTEK

Bugün İstanbul Eyüpsultan'da 3. Manda Festivali gerçekleşecek. Festivalde amaç, İstanbul'daki hem mandaların hem de çobanların varlığını ve kalıcılığını korumak adına alt yapı ve kentleşmenin verdiği zarara dikkat çekmek.







Festivalin ilginç yanı, sponsorunun bir Japon şirketi olması. Festival, ünlü bir Japon otomobil markasının Türkiye distribütörünün sosyal sorumluluk proje grubu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilecek. Japonya merkezli şirketin burada bir böyle bir projeye destek vermesi ve üstelik tarihi gıda mirasının korunması adına bunu yapması değerli. Emeği geçen herkesin eline sağlık.



PLAJDA MAĞAZA AÇTILAR

Tasarımcı Banu Bora ile Benardete iç mimar Rezzan Benardete, 2017'de hayata geçirdikleri moda markasın ilk mağazasını şubatta Bebek'te açmıştı. İstanbul'un elitleri Ege ve Güney sahillerine göçmeye hazırlanırken Rezzan ve Banu Hanım'ın da orada bir pop up mağaza açmaya hazırlandığını öğrendim.







Ortaklar, markalarıyla bu yaz Burak Beşer'in sahibi olduğu Çeşme Dalyan'daki bir beach club'da da olacakmış. Rezzan Benardete'nin mimari projesini bizzat kendisinin yaptığı ve yerleştirdiği pop up mağazada, mekana özel hazırlanan plaj koleksiyonu satılacakmış.



GÜZELLİĞİNİ BOL SUYA BORÇLUYMUŞ!

Geçenlerde Özge Ulusoy'un bir açıklamasına denk geldim... "Eski fotoğraflarımı görünce 'gittikçe iyiye gidiyorum' diyorum; biliyorsunuz güzellik, gençlik için bol su içiyorum" diyordu! Yüzünde sadece burnunda estetik olduğunu söyleyip ara ara da dolgu yaptırdığını saklamayan (!)







Özge Ulusoy, takipçileriyle resmen dalga geçiyor! Çünkü kendisindeki değişim sadece bol su içmekle olacak bir iş değil! Hatta yüz hatlarını biraz inceleyince, mümkün olmadığını görüyoruz! O yüzden keşke konuyu uzatmasa da, kendisini takip edenleri böyle yanıltmasa. Zira görünen köy kılavuz istemez!!!



MEVSİMLERİ ŞAŞIRMIŞ!

Bir dönem televizyondaki bir stil yarışmasında jüri üyeliği yapan ve hatta 'Moda İkonu' seçilen Ivana Sert, hafta içinde katıldığı bir davette giydikleriyle beni çok şaşırttı! Davette krem renklerinde bir stil tercih eden Sert'in üzerinde kürklü palto tüm görünümünü bozmuş! Sevgili Ivana Sert, havalar ne kadar dengesiz olsa da kürklü palto dönemi geçti.







Bu seçiminden dolayı tüm görünümü aşırı kışlık kalmış. Bunun yerine kürksüz, düz bir ceket tercih etmesi daha doğru olurdu. Bu yüzden, jürisi olduğu yarışmada dediği gibi, "Bizimla deyılsın canım."



TREND RADARI

Çiçekler her yaz olduğu gibi bu yaz da çok popüler ancak bu sefer sadece desen olarak değil. Üç boyutlu aplike çiçekleri, giyimden aksesuara birçok yerde göreceğiz.







Bu yaz takılarda retro rüzgarı esiyor. Nostaljik görünümlü büyük boyutlu altın, gümüş ve taşlı küpeler stillere görkem katacak.