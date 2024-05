'Gelince bahar ayları, gevşer gönül yayları' diye boşuna söylememiş atalarımız! Baksanıza; son aylarda neredeyse hemen her gün bir ayrılık veya boşanma haberi alıyoruz! Ancak son duyduğum beni çok şaşırttı! Kara bulutlar bu kez, sosyetede herkesin örnek gösterdiği Selin-Uzay Kozak çiftinin evliliğinin üzerine çökmüş.







Sosyetenin sevilen çifti Osman-Zeynep Çarmıklı'nın kızları Selin Çarmıklı ile Uzay Kozak, 2006'da evlenmiş, 2007'de kızları Kayra'yı, 2015'te de oğulları Atlas'ı kucaklarına almışlardı. Şimdiye kadar tartıştıklarını bile duymadığım çiftin aralarının kötü olduğu kulağıma gelince başta inanmadım ama maalesef doğruymuş.







2016 yılından bu yana, Uzay Bey'in işleri nedeniyle Barselona'da yaşayan çift, yaklaşık iki ay önce evlerini ayırmış. Kabahatli taraf olduğu söylenen Uzay Bey'in, eşinin gönlünü almaya çalıştığı ama Selin Hanım'ın boşanmakta ısrarcı olduğu konuşuluyor. Bakalım Selin Hanım geri adım atacak mı yoksa boşanacaklar mı, bekleyip göreceğiz.



BİRİKTİRDİĞİ ANILARINI LONDRA'DA SERGİLİYOR

Ünlü sanatçımız Kezban Arca Batıbeki, Londra'da sergi açtı. Batıbeki'nin yeni kişisel sergisi 'On The Road' sanatseverlerle buluştu. Burcu Ölmez küratörlüğünde sergideki eserler, sanatçının, New York'tan Bologna'ya, St. Petersburg'dan Paris'e, Edirne'den Matera'ya uzanan sayısız yolculuğunda çektiği fotoğrafların kolajlarından oluşuyor.







Kezban Arca Batıbeki'nin, 10 Haziran'a kadar devam edecek olan sergisinin büyük ilgi gördüğünü öğrendim. Yolunuz Londra'ya düşerse aklınızda olsun...



LARA İLE BEBEK KEYFİ

Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer'in flört etmeye başladıklarını da, 4 Haziran 2021'deki izdivaçlarını da, düğünden üç ay sonra ailelerine çocuk müjdesi verdiklerini de ve kızları olacağını da hep bu köşeden öğrenmiştiniz. 2 Haziran 2022'de kucaklarına aldıkları kızları Lara'yı, sizle tanıştırmak da bana kısmet oldu.







Pazar günü 2 yaşını dolduracak olan Lara'nın ilk fotoğrafını arkadaşım Ersin Al çekti. Nazlı Hanım, kızı Lara ve annesi Banu Çarmıklı ile Bebek'e yürüyüşe geldiği sırada Ersin'in objektifine takılmış. Üç kuşak bir arada, Boğaz'da keyifli birkaç saat geçirdikten sonra evlerine dönmüş.



ÇAPA AİLESİ'NİN YUVASI DAĞILDI!

Ayaspaşa'da tam 42 yıldır her sabah harika bir Boğaz manzarasına uyanan Celal-Şebnem Çapa çifti, bu ay sonu evlerine veda ediyor! Celal Bey, oğlu-gelini Emre-Miray Çapa, kızı Ceylan Çapa, merhum ağabeyi Ahmet Çapa'nın eşi Sermin Çapa ve Sermin Hanım'ın oğlu-gelini Alp-Gülfem Çapa'nın yaşadığı aile apartmanına zemin etüdü yaptırmış.







Rapor kötü çıkınca yıktırıp yeniden inşaa ettirmeye karar vermiş. Herkes kendine kiralık bir ev bulmuş ve bu ayın sonuna kadar da herkes taşınacakmış. Dağılacak olan Çapa Ailesi'nin tekrar bir araya gelmesi ise en az 15 ay sürecekmiş.