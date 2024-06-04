Efsane teknik direktör Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirerek dünya çapında adından söz ettiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mutluluğuna gölge düştü.







Çünkü pazar günü imza töreni için özel uçakla Mourinho'yu İstanbul'a getiren Koç'un, uçaktan indiğinde çok üzücü bir haber aldığını öğrendim. Koç uçaktan indiğinde, oğlu Kerim Rahmi Koç'un hastanede olduğu haberini almış. Arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan Kerim Rahmi, maalesef çapraz ön bağlarını kopartmış.







Acilen ailesinin sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki özel hastaneye kaldırılan Kerim Rahmi, ameliyata alınmış. Ali Koç, aklı oğlunda kalsa da programını bozmamış ve zaten pazar akşamı saat 19.00'da da Fenerbahçe'nin stadında Jose Mourinho ile imza törenini gerçekleştirdi. Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisi hakikaten bir başka! Kerim Rahmi'ye acil şifalar diliyorum.



AİLEYE İKİNCİ İREM GELDİ

Geçen yıl nisanda çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan iş insanı Fatih Kıral ve eşi Figen Hanım, büyük oğulları Onur Kıral'ın da mürüvetini gördü.







Eylülde nişanlanan Onur Kıral ile İrem Baltepe, hafta sonu Boğaz'daki beş yıldızlı otelde, dillere destan bir düğün töreni ile vuslata erdi.







Evlenmek için abisinden önce davranan ve Figen-Fatih Kıral çiftine ilk torun mutluluğunu yaşatan Oğuz Kıral'ın eşinin isminin de İrem olması ilginç tesadüf oldu. Düğünde eğlence ve şıklık tavan yaptı.



DOSTLARI BEBEK'TE VEDALAŞTI

Eski milli basketbolcularımızdan olan ve sosyetenin de yakından tanıdığı Ali Akatlı önceki gün vefat etti. Tanıyan herkesin çok sevdiği Ali Akatlı, 76 yaşında aramızdan ayrıldı.







Benim de yakından tanıdığım Ali Ağabeyin naaşı, dün Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği Çeşme'ye gönderildi. Ali Ağabey, bugün de Çeşme Çakabey Mezarlığı'ndan ebediyete uğurlanacak. Bu arada bir anekdot aktarıyım; Ender Mermerci, yıllar önce yaklaşık iki yıl flört ettiği Ali Akatlı için, "Çok iyiydi, ben onun kadar iyi değildim" demişti. Nur içinde yatsın.



SAAT TUTKUNLARI BULUŞTU

İsviçreli lüks saat markası, iki asıra yayılan köklü tarihini, şık bir davetle marka dostlarıyla paylaştı. Marka direktörü Özlem Kıroğlu Geylan ev sahipliğinde, Tepebaşı'ndaki bir otelde gerçekleşen tarihi konferansın ardından misafirler şık bir yemek ile ağırlandı.







Marka Miras Departmanı Direktörü Daniel Hug'ın anlatımı ile gerçeklesen konferansta misafirler, markanın iki asıra yayılan tarihini, Osmanlı İmparatorluğu ile olan hikayesini, marka arşivinden başka hiçbir yerde olmayan dokümanları ve müze saatlerini inceledi.