Bu yıl mesleğinde 25. yılını kutlayan model Tülin Şahin, Şamdan Plus Travel için Anda Barut Collection Didim'de buram buram yaz kokan pozlar verdi. Pozları harika ama röportajı benim daha çok dikkatimi çekti. Örneğin Tülin Şahin'in fotoğraf çektirme fobisi olduğunu yeni öğrendim.







"Bu işe başlayana kadar fotoğraf çektirme fobim vardı. Küçükken kimse fotoğrafımı çekemezdi; ne okulda ne de evde..." demiş Şahin. Bir de resme çok yetenekliymiş: "İyi resim çizerim, kara kalem portre yaparım. Sevdiklerimin resimlerini çizer hediye ederim." Röportajdan Tülin Şahin'in güzellik sırrını da öğrendim. Meğer uykusunda güzelleşiyormuş!







"Cildimi kırıştırmayan, yüzde 100 ipek, özel dikim nevresim setim var, ben uyurken hem yüzüme hem de bedenime bakım yapıyor. Bu nevresim takımım yıllardır vazgeçilmezim. Herkese öneririm, kendinize bir yatırım gibi düşünün bunu" diyen Tülin Şahin'in daha neler dediğini merak ediyorsanız bence hemen bir Şamdan Plus Travel alın.



AYRILIK YOK AŞKA DEVAM

Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner ile Ekim 2020'de evlenip senesine boşanan Cem Telvi'nin, 2022 yazında İdil Yazar ile yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.







Bu ilişkinin, 2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari'den boşanan İdil Yazar'a da, Cem Telvi'ye de iyi geldiği ve ilişkilerini resmiyete dökecekleri konuşuluyordu. Ancak bir süredir birlikte gözükmedikleri için, dedikodular almış yürümüştü! Aşıklar, sonunda el ele bir davete katıldılar dedikodular duruldu. Düğün davetiyeleri gelir mi bilmem ama gayet mutlu gözüküyorlar.



BUGÜN YENİ SEZONU AÇIYOR

İşletmeci Serkan Koca, Alaçatı'da ocakbaşı ile kulübü birleştirdiği yeni bir konseptle mekan açmış, ortalığı kasıp kavurmuştu. Önceki gün rastladığım Serkan'dan öğrendim ki, bu yaz 4. sezonları olacakmış.







Bu akşam da sezon açılışları varmış. Serkan, yemekte bin, kulüpte iki bin kişilik kapasitesi olan mekanda bu yaz sürprizlerinin olacağını da söyledi ancak açıklamadı. Alaçatı tatilcilerini, kebap yiyip üstüne eğlenmeye alıştıran 'kebap üstü eğlence'yi sevdiren Koca'nın mekanı yine çok konuşulacak gibi.



TÜRK OTELİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Hollanda'da iki, Türkiye'de beş otel sahibi ve bir hava yolu şirketinin ortağı olan Atılay Uslu ile kardeşi Günay Uslu, Hollanda'da üçüncü otellerini açtı.







Amsterdam'da 680 odalı bir otel yaparak Benelüks'ün en büyük otelini hizmete açan kardeşler, yeni otelleri için davet verdi.







İki yıl süreyle Hollanda'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenen Günay Uslu ile Atılay Uslu'nun davetine, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Hollandalı Türk şarkıcı Karsu ile iş dünyasından ve kabineden birçok isim katıldı.