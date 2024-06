Ahu Aysal Kerimoğlu'nun, 2021 yılında 6 milyon dolara sattığı Bodrum Gündoğan'daki dillere destan yazlığından bir türlü kopamadığını öğrendim! Ahu Hanım, yazlığını sattıktan sonra her sezon Gündoğan'da yazlık kiralamıştı ama kiraların iyice artması üzerine bu sezon için kendisine 17 metrelik bir tekne satın almıştı.







Ahu Hanım, 'Hakuna Matata' (Türkçesi; her şeye boş ver) adını verdiği teknesinde sezonu açtı ve bilin bakalım nereye demir attı? Sattığı yazlığının önüne...







Şimdi butik otel ve beach olarak hizmet veren, eski yazlığının karşısında teknesinde tatil yapan Ahu Hanım, nasıl bir duygu yaşıyordur bilmiyorum ama yüreğini orada bırakmış gibi görünüyor. Bu arada Ahu Hanım, teknesinde sıkıldığında da, bir zamanlar kendisine ait olan iskeleye çıkıp beach'ten yeme-içme hizmeti alıyormuş. Ahu Hanım'a, ilk sezonunu geçireceği, eski yazlığının karşısına demirli teknesinde bol keyifler diliyorum.



NADİR ESERLER SATIŞA ÇIKTI

Nurcan-Turgay Artam'ın 1981'de kurduğu şirketleri, bu pazar 393'üncü müzayedesine imza atacak. Oğulları Olgaç Artam, Türk çağdaş sanatının usta isimlerinin yapıtlarını içeren yine iddialı bir müzayede hazırlamış.







Pek çok farklı kuşaklar ve üsluplardan ustaların eserlerinin satışa sunulduğu müzayedede, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Yeşil Kahve" adlı eseri ile Ömer Uluç'un son derece nadir rastlanan bir natürmortu öne çıkan eserler arasında. Online gerçekleşen müzayede, bu pazar 14.00'da sona erecek; bilginize...



YERLİ MARKAYA ÜNLÜ AKINI

Türkiye'nin yeni bir cep telefonu markası daha oldu. Yerli ve milli telefon, önceki akşam bir davetle görücüye çıktı. Markayı kuran şirketin yönetim kurulu üyesi İrem Aral Varışlı ve marka yüzü Eser Yenenler'in ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım davetine ilgi büyüktü.







Boğaz'ın ortasında bir mekanda gerçekleşen davete, cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim katıldı. Davette, İrem Aral Varışlı'nın detaylı bilgi verdiği yerli cep telefonunu yakından inceleyen ünlü konuklar tam not verdi.



ÇEVRECİ ŞIKLIK İÇİN ÖZEL KOLEKSİYON

Önceki yaz, düğünlerinin canlı olarak resmedildiği dillere destan bir törenle Zeki Sever ile evlenen İpek Alp Sever, kasım ayında da oğlunu dünyaya getirmişti.







Çocuk da yaparım kariyer de diyen kadınlardan olan İpek Hanım, bir yandan oğlunu büyütürken bir yandan da geçen yıl kurduğu ve tasarımcısı olduğu markasının yeni sezon koleksiyonunu hazırlamış. İpek Hanım, koleksiyonunu bir davetle tanıttı. Sürdürülebilir modanın en genç temsilcilerinden olan İpek Hanım'ın geri dönüştürülmüş kumaşlar ve vegan deri etiketlerle hazırladığı koleksiyonunu konuklar çok beğendi.