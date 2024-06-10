Cemiyet hayatının en üretken kadınlarından olan, ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, şimdi de mesleklerine en kutsalını eklemeye hazırlanıyor! Evet; müjdeyi ilk benden öğrenin: Eda Zamanpur hamile... Ağustos 2020'de evlenen, pandemi nedeniyle 13 ay sonra düğün yapan Eda-Ferhat Zamanpur çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor.







Eda Hanım, Şamdan Plus'a verdiği röportajda, "Anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Önümüzdeki yıllarda çocuğumuzun olmasını tabii ki istiyoruz. Hayatımızda o noktaya gelince olacaktır" cevabını vermişti. Demek ki, zamanı gelmiş. Hayatının dönüm noktasının Ferhat Zamanpur ile evlenmek olduğunu söyleyen Eda Hanım'ın anne olması da eminim hayatının yeni dönüm noktası olacaktır. Elini attığı her işte başarılı olan Eda Zamanpur'un çok iyi bir anne olacağına şüphem yok. Umarım bebeğini sağlıkla dünyaya getirir.



DOSTLUĞU BİTİREN 'ERKEK' DEĞİLMİŞ

Önceki gün, sosyetede Top 10'da bir numara olan "Aslı Gümüşel ile Ebru Ceylan'ın arasına 'erkek' girdiği için 20 yıllık dostlukları bitti" dedikodusunu köşeme taşımıştım. Evet; ilk ağızdan öğrendim ki, sosyetik kankalar yaklaşık iki ay önce birbirlerini defterden silmiş!







Ama öyle dilden dile konuşulduğu gibi aynı erkeğe aşık oldukları için bitmemiş dostlukları.







Telefonda konuştuğum Ebru Ceylan, "Tamamen kadınsal nedenlerden" dedi. "Ayrıca hayatımda kimse yok. Daha önce aldatılmış bir kadın olarak, evli bir erkekle flört etmem de mümkün değil" dedi. Dedikoduculara duyurulur...



KALPLERE DOKUNAN KONSER

Türk sanat müziğinin kalbi, cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde attı. Musıki Eğitim Vakfı, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla Yed-i Sevda konseri düzenledi.







Orkestra şefliğini Mehmet Hulusi Yücebıyık'ın yaptığı, vakfın kurucusu, sanatçı Fikret Erkaya'nın sahne aldığı konserin sürprizi ise TEGV Adıyaman konteyner kentinden gelen çocuk korosunun performansı oldu.







Gençler, şarkılarıyla sahneyi renklendirdi, kalplere dokundu. Emeği geçenlerin gönlüne sağlık.