Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın geçen yıl 29 Mayıs'ta, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmesi herkesi şoke etmişti!









Kavgasız gürültüsüz, anlaşmalı olarak boşandıkları ve zaman zaman görüştükleri için, benim gibi herkesin aklında, "Acaba tekrar kaldıkları yerden devam ederler mi?" gibi bir düşünce vardı. Ancak o defter çoktan kapanmış bile. Çünkü Arzum Onan'ın eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim.









Yaklaşık bir yıl önce boşanan Arzum Hanım, iki ay önce kalbinin kapılarını aralamış ve Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlamış. Kıtalar arası aşk zordur ama adını henüz öğrenemediğim iş insanı sık sık İstanbul'a geldiği için şu anda aşkları mutlu mesut devam ediyormuş. Arzum Onan'a bu aşkın çok iyi geldiğini duydum, umarım mutluluğu daim olur.



'YEŞİL KAHVE' İÇİN 25 BİN KİŞİ YARIŞMIŞ

Müzayede şirketleri, pandemide sanat müzayedelerini online'a taşımıştı. Ancak pandeminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen müzayedeler halen online yapılıyor. Nedenini merak edip ünlü müzayedeci Turgay Artam'a sordum.









Turgay Bey, online müzayedelerin daha çok ilgi gördüğünü söyleyip bir de örnek verdi: "Geçen haftaki online müzayedemize 25 bin sanatsever katıldı.







Fiziki müzayedede bu mümkün değil." Bu arada o müzayedede, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'Yeşil Kahve' adlı eseri 4 milyon 447 bin liraya satılmış. Anlaşılan, o beş yıldızlı otellerin balo salonlarında düzenlenen ve bayrakların havada uçuştuğu müzayedeler tarih olmuş bile...



YASEMİN'İN 40'INI YALIDA UÇURDULAR

Eylül 2021'de Gökhan Kokuludağ ile nikah masasına oturan Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin ilk göz ağrıları Pırıl Kokuludağ, 29 Nisan'da kızı Yasemin'i dünyaya getirmişti.









Anneanne Demet Sabancı Çetindoğan, 40'ı çıkan ilk torunu Yasemin için Kandilli'deki yalısında bir davet verdi. Duaların okunduğu, yemeklerin yenildiği 40 mevlidine Demet Hanım'ın ve çiçeği burnunda anne Pırıl Hanım'ın yakın dostları katıldı. Bu arada Gökhan- Pırıl Kokuludağ çiftinin düğünü de, Çetindoğan Ailesi'ne ait bu tarihi Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.



SIRA DIŞI CİCİLERE ÖZEL DAVET

Kendine özgü duruşuyla fark yaratan moda tasarımcısı Mirela Cerica, yeni koleksiyonunu, yine farklı bir etkinlikle görücüye çıkardı. Cerica'nın yaz koleksiyonunu tanıtmak için sadece üyelerin girebildiği bir mekanda davet verdi. Hem Cerica'nın yazlık cicilerini hem de üye olmayanların giremediği mekanı merak eden moda tutkunu birçok ünlü isim davete akın etti.









Konuklar, Cerica'nın "Trend kaygıları ve moda kavramlarından uzak" diye tarif ettiği bu sıra dışı koleksiyonunu çok beğendi. Moda ile başlayan bu özel buluşma, eğlence ile sona erdi.



KIYAFETİ ENERJİSİNİ EMMİŞ!

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, DJ sevgilisi Efe Çelik'le İspanya'ya tatile gitmeden bir ödül törenine katılmıştı. Genç oyuncu katıldığı törende, şifon bir bluz ve midi etek ikilisini tercih etmişti.









Hazar'ın o kıyafetini hiç beğenemedim. Bir kere renk seçimi yanlış; aşırı sonbahar havasına sahip tonları seçmiş. Ayrıca tarz olarak da kendisinin enerjisine uymayan bir seçim olmuş. Çorap ve eldivenler olmasaydı belki daha faklı durabilirdi... Kısaca; kıyafeti enerjisini emmiş!



BİR ACAYİP BAĞIMLILIK!

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in dünyaca ünlü bir markanın alışveriş kutularını fotoğraflayıp, üzerine de "Bu benim bağımlılığım" yazıp sosyal medyasından paylaşması beni benden aldı!









Sosyal medyanın bu denli yaygın olduğu, alışveriş paketleri açıp bundan içerik yaratmanın bir meziyet gibi görüldüğü günümüzde böylesi görüntüler sıradan sayılabilir tabii. Ancak bunun normalleştirilmesini kabul edemiyorum. İki kız annesi, pırıl pırıl genç bir kadın olan Özlem Ada Şahin, keşke kendisine değer katacak ve takipçilerine de örnek olacak bağımlılıklar bulsa...



TREND RADARI

Hasır çantalar bu yaz büyüyor. Plajlarda hasır çantalar, oversize boyutuna ulaşıyor. Özellikle salaş ve modern tarzlar ön planda olacak.







Doğal taşlar, mücevherlere bu yaz enerji katıyor. Modern silüetler hem doğal taşlarla hem de pırlantalarla daha spor bir hal alıyor.



