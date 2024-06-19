Yıllar önce sosyetik isimlerde baş gösteren 'Azgın Teke Sendromu, pandemide ünlü mücevherci Naim Gençoğlu'nda hortlamıştı! İki torun sahibi Naim Bey, üç yıl önce 62 yaşındayken gönlünü yarı yaşındaki, üç çocuklu, emlakçı Burcu İlk'e kaptırmış ve 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk etmişti.







Kandilli'deki aile evinden ayrılıp sevgilisiyle Zincirlikuyu'daki bir rezidansta kiraladığı evde yaşayan Naim Bey, geçen kasımda, kızının nişanında eşi Özlem Hanım'la samimi görüntü sergileyince, yasak aşkını bitirip evine döndüğünü düşünmüştüm; yanılmışım! Meğer azgın tekelikten vazgeçmemiş! Naim Bey'in, geçen hafta, sevgilisiyle sosyetik bir davete katıldığını öğrendim. Böyle cesur davranınca eşinden boşandığını düşündüm ama öğrendim ki evliliği devam ediyormuş! Pes! Görünen o ki Naim Bey, ne eşinden vazgeçecek ne sevgilisinden!







HAPPY HOUR KALKTI ELİTLER YASTA!

Her yaz başı, özellikle lahmacun fiyatının dile dolandığı Bodrum'un sembol mekanının sahibi Sahir Erozan, bu sezon radikal bir karar alıp beach'inde 'happy hour' partilerini kaldırdı! Bu karar, beach'in müdavimi olan ve orada eş dostla partilemeye bayılan sosyeteyi kahretmiş! Hatta, tanıyan tanımayan Sahir Bey'i arayıp happy hour'u tekrar başlatmasını istemiş ama Sahir Bey geri adım atmamış. Pes etmeyen parti düşkünü sosyete, bu kez de "Happy hour'uma dokunma" diye imza kampanyası başlatmış! Bakalım imza kampanyası sonuç verecek mi yoksa sosyetemiz happy hours'suz bir yaz mı geçirecek!!!







MUTLULUĞUN RESMİ

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 2018 Miss Turkey ikincisi kızı Tara de Vries, istikrarlı aşk hayatıyla dikkat çekiyor. 25 yaşına gelen Tara, iki yılı aşkın süredir işletmeci sevgilisi Alli Elevi ile aşk yaşıyor. Tara'yı geçenlerde bir davette gördüm, yanında sevgilisi de vardı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıklar, uzun süre sonra ilk kez birlikte bir davete katıldı. Maşallah çok da mutlu görünüyorlardı. Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı aşıkların mutluluğu daim olur umarım.







SANAT VE LEZZET İÇİN TERASTA BULUŞTULAR

Bayram arifesinde, Sultanahmet'teki tarihi yarımadanın simge otelinde farklı bir davet vardı. Otelin terasının açılışı, sanat çalışmalarını New York ve Türkiye'de sürdüren çağdaş sanatçı Sedef Gali'nin canlı performansıyla gerçekleşti. Otelin müdürü Serap Akkuş ve Sedef Gali'nin ev sahipliği yaptığı davete, aralarında Sema-Arzu Maliki, Ece Öney ve Shiva Gerede gibi çağdaş sanata ilgi duyan isimler katıldı. Terasın keyifli atmosferinde, sanat ve lezzetin buluştuğu gecede, davetliler Sedef Gali tarafından hazırlanan müziklerle de keyifli saatler geçirdi.