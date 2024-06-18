Sunucu Özlem Yıldız ile turizmci iş insanı Mete Vardar'ın yeni bir aşka yelken açtıklarını, geçen yıl mayıs ayında ilk bu köşede okumuştunuz. Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum aşıklar, her ne kadar evlilik planları olmadığını söylese de, herkes bu ilişkinin nikah masasına gittiğine inanıyordu.







Aile buluşmalarına da katılan, özellikle sevgilisinin kardeşi Mert Vardar'ın eşi Seda Şahin Vardar ile arası çok iyi olan Özlem Yıldız ile Mete Vardar'dan nikah davetiyesi beklerken, geçen hafta ayrıldıklarına dair bir dedikodu çıktı. İşin doğrusunu yine benden öğrenin; ayrılık falan yok. Hatta Bodrum'da bayramı birlikte geçiriyorlar. Yandaki fotoğraf da bunun ispatı. Mete Vardar'ın Bodrum'daki evinde tatil yapan aşıkları, muhabir arkadaşım Ersim Al, bir restoranda görüntüledi. Gördüğünüz gibi gayet mutlular. Allah bozmasın...







KUTLAMA YEMEĞİ İTALYAN ENİŞTEMİZDEN

Sosyetenin yaşsız kadınlarından Şebnem Çapa'nın önceki gün doğum günüydü.







Bayram tatili için eşi Celal Bey, kızı Ceylan ve kalabalık bir dost grubu ile İtalya'nın lüks kaçamak duraklarından Forte dei Marmi'ye giden Şebnem Hanım'ın yeni yaşı da orada kutlandı.







Kutlama mekanı ise; Merve Hasman'ın eşi İtalyan şef eniştemiz Tommaso Salvatori'nin restoranıydı. Erol-Rana Erkan Tabanca, Mustafa-Dilek Toner, Bettina Machler-Sinan Dereli, Zeynep-Osman- Ekin Çarmıklı bu mutlu güne şahitlik eden isimlerdi. Sağlıklı-mutlu nice yaşları olsun inşallah.







YENİ İŞİ İÇİN PARTİ VERDİ

İstanbul gece hayatının uzun bir dönemine damgasını vurmuş mekanlar yaratan Ender Sanal, tasarımcılığa soyundu. Sanal, tamamen yerel işçilikle, sınırlı sayıda, kalite ve özgünlüğü ön planda tutarak tasarladığı ilk koleksiyonunu partiyle tanıttı. Yakın arkadaşı Mimar Mahmut Anlar'ın kurucusu olduğu Pera'daki mekanında satışa çıkan Sanal'ın koleksiyonunu görmek için ünlü isimler partiye akın etti. Berrak Tüzünataç, Murat Türkili, Eliz Fındık, Mine Kalpakçıoğlu, Özgür Masur, Edis gördüğüm ünlüler arasındaydı.







TAKTİK BU KEZ TUTMADI!

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yan yana hiç görülmese de, aşklarının doludizgin devam ettiğini bu köşede okumuştunuz. Dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için böyle bir taktik geliştirdiklerini de eklemiştim. Ancak taktik bu kez tutmadı! Gözlerden uzak baş başa tatil yapmak için İspanya'nın tatil bölgesi Marbella'ya giden aşıklar, Rus hayranları tarafından görüntülendi ve servis edildi. Yani ne diyorsam o!!!