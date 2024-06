Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur; yeme-içme sektöründen iş insanı Rıza Büyükuğur ile eşi Güneş Hanım. Güneş Büyükuğur, evine yeni aldığı Türk yardımcı kadın T. tarafından soyuldu. Güneş Hanım, aslında tedbirli davranıp bir ajanstan aldığı kadından sabıka kaydı istemiş. Temiz kağıdı gelince işe almış. Fakat kadın, birkaç gün sonra evdeki yükte hafif pahada ağır ne varsa alıp gitmiş. Kadın yakalanmış ancak çaldıkları bulunamadığı için bir şey yapılamamış. Bir süre sonra kadın Acarkent'te bir evde işe başlamış ve orayı soyarken yakalanmış. Kadının, getirdiği sabıka kaydının sahte olduğu ve hırsızlıktan hapse girdiği ortaya çıkmış. Hatta kadın bir de çocuk kaçırmaktan hapis yatmış! Güneş Hanım, bunu öğrenince yıkılmış ve 7 yaşındaki oğlunun başına bir şey gelmedi diye sevinmiş. Sonra çevresindeki herkese kadının fotoğrafını ve ismini gönderip "sakın işe almayın" diye uyarmış. Şimdi sosyete bu hırsızlık olayını konuşuyor, aman dikkat!







YENİ YAŞINI KRALLA KUTLADI!

2020 yılında kızı Almira Güvenkaya'nın eğitimi için Londra'ya taşınan Esra Oflaz, İngiltere Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot'un müdavimi oldu. Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın da açılışına katıldığı, izleyicilerin kıyafet ve şapka tercihleriyle bir moda geçidine dönüşen at yarışlarında, Esra Oflaz bu yıl da hipodromdaydı. İngiliz jet-set'iyle birlikte at yarışlarını izlerken, dostları, yeni yaşına giren Esra Hanım'a sürpriz bir kutlama yaptı. Royal Ascot'ta doğum günü pastasını üfleyen Esra Hanım, bu sürprize bayıldı.







ÜNLÜ İSİMLER BODRUM'DA PARTİLEDİ

Dünyaca ünlü DJ event'lerine, çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bodrum'daki bir mekan geçen hafta sezon açılışı için bir parti düzenledi. Mekanın sahibi Nurçe Erben ev sahipliğindeki partiye Cansel Elçin, Tuba Ünsal, Ece Vahapoğlu ve Aslı Mavitan gibi sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü katıldı. Bir konuşma yapan Erben, bu sezon da gastronomi ve eğlence tutkunları için önemli bir adres olacaklarını söyledi. Geceye katılan ünlü isimler geç saatlere kadar eğlendi.







UZATMALI AŞIKLAR TATİLDE

Bir dönem Çapkınlar Ligi'nin as oyuncularından olan iş insanı Alican Ulusoy, oyuncu Hande Subaşı ile flört etmeye başladıktan sonra jübilesini yapmıştı. Alican Bey'in ablası Merva Bilginer'in, 2019'daki doğum gününde tanışıp aşık olan ve bir daha hiç ayrılmayan aşıklar, bayram tatilini Bodrum'da geçirdi.







Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, aşıkları Türkbükü'nde bir plajda görüntülemiş. Bu arada başından bir evlilik geçen Hande Subaşı ile 47 yıldır bekar gezen Alican Ulusoy'un halen evlenmek gibi bir niyetleri olmadığı konuşuluyor. Kısmet tabii...