Şarkıcı-yönetmen Mahsun Kırmızıgül'den iki yıl önce boşanan avukat Ece Binay, gönlünü sosyeteden bir isme kaptırdı. Kırmızıgül'den boşandıktan sonra, yalanlanan bir aşk dedikodusu dışında kimseyle adı anılmayan Binay, İstanbul sosyetesinin köklü Tatari Ailesi'den Onur Tatari ile aşk yaşıyor.







Çiçeği burnunda aşıklar, Ulus'taki lüks bir sitede komşularmış ve dört ay önce komşuluk ilişkileri aşka dönüşmüş. Bu arada Binay ile Tatari, farklı dünyaların insanları olmalarına rağmen kaderleri birbirine benziyor! Binay, Mahsun Kırmızıgül ile 2016'da evlenmiş ve 2022 yılında da boşanmıştı.







Onur Tatari de, sosyeteden Neva Dürüst ile yine 2016'da dillere destan düğünle hayatını birleştirmiş, 2022'de de tek celsede boşanmıştı. Sanat dünyasından biriyle başarısız bir evlilik yapan Binay, bakalım sosyeteden bir isimle mutluluğu yakalayacak mı?







İHANETİN BÖYLESİ!

Zeynep Mutlu ile Tolga Vurgun'un beş yıllık ilişkisi önceki ay bitmişti. Mutluluklarına benim de birkaç kez şahitlik ettiğim çiftin ayrılması herkesi çok şaşırtmıştı. Şimdi daha da şaşıracağınız bir haber vereyim: Meğer ayrılığın nedeni ihanetmiş! Tolga Vurgun, sevgilisi Zeynep Mutlu'yu en yakın arkadaşıyla aldatmış. Hatta durumdan şüphelenen Zeynep Hanım, sevgilisiyle arkadaşını yakalamış! Hain kankanın ismini henüz öğrenemedim ama üç vakte kadar yine bu köşede okursunuz.







'EMANET' BİR AY DAHA SERGİLENECEK

Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı ile geçirdiği bot kazasından 9 ay sonra sanat için insan içine karışmıştı. 'Emanet' adlı sergisini, Ebru Yetişkin küratörlüğünde, 22 Mayıs'ta, Tophane-i Amire binasının Beş Kubbe Salonu'nda verdiği davetle sanat tutkunlarıyla buluşturmuştu. Eserleriyle, güven, bağlılık, sadakat ve koruyuculuğun değerini ifade eden 'emanet' kavramının tezahürlerini keşfetmeye davet eden Vuslat Hanım'ın eserleri çok beğenilmişti. 30 Haziran'da bitmesi planlanan sergi, 30 Temmuz'a kadar uzatılmış. Kaçıranlara duyurulur.







EŞİNE VERMEDİĞİ YAZLIKTA TATİL YAPIYOR

Boşandıktan sonra Çapkınlar Ligi'ne hızlı dönüş yapan ve bugünlerde Bihter Günaydın ile flört eden İzzet Antebi, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al'ın, önceki gün bir teknede görüntülediği Antebi'nin yanında sevgilisi değil çocukları Mila ve Moris Mert ile annesi Nükhet Antebi varmış.







Bu arada İzzet Bey, çocukları ve anne-babasıyla birlikte Bodrum'daki yazlığında kalıyormuş. Bu yazlıkla ilgili ilginç bir detayı da hatırlatayım. İzzet Bey, 12 yıl evli kaldığı Didem Sarı'dan boşanırken, bu yazlığı ona vermemek için her yıl haziran ayında 30 bin dolar tatil parası vermeyi kabul etmişti.