Ege sahillerimiz artık zengin turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Dünyanın en zenginlerinden biri olan Jeff Bezos'un 136 metrelik yatı şu anda Bodrum koylarını turlarken Rus milyarder Aleksander Svetakov'un da 72 metrelik yatıyla Fethiye'ye demir attığını öğrendim.







2.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Aleksander Svetakov, eşi ve dört çocuğuyla birlikte 'Cloudbreak' adlı ultra lüks yatında tatil yapıyor.







Rus milyarder ve ailesi önceki gün Fethiye'deki ünlü tatil köyünün koyunda denizin ve güneşin tadını çıkarıyordu. Svetakov ve ailesinin Göcek ve Bodrum koylarında tatiline devam edeceği bilgisini aldım.







Bu arada Svetakov, 2020 yılında aynı yatıyla Bodrum'a gelmiş ve esnafın yüzünü bir hayli güldürmüştü. Yalıkavak'taki ünlü bir beach'i kapatmış ve o günün parasıyla sadece 7 bin 500 lira bahşiş bırakmıştı.







Bakalım bu tatilinde, Fethiye, Göcek ve Bodrum'da hangi mekanları şenlendirip cirolarını arttıracak.







MOTOSİKLETİYLE KAZA GEÇİRMİŞ

Ekstrem sporlara düşkünlüğü ile tanınan Mine Kalpakçıoğlu'nun en büyük tutkularından biri de motosiklet. Yaklaşık 20 yıl önce kocaman bir motosiklet alan ve İstanbul'un altını üstüne getiren Mine Hanım, 7-8 yıldır da Bodrum'da ulaşım için küçük bir motosiklet kullanıyordu. Mine Hanım'ım, bayram tatili için gittiği Bodrum'da, ciddi bir motosiklet kazası geçirdiğini duydum. Neyse ki kazayı ucuz atlatmış ama yaralarının tedavisi için her gün hastaneye gidip pansuman yaptırıyormuş. Acil şifalar diliyorum.







NEW YORK'TA GURUR TABLOSU

Arkadaş olan, ünlü ailelerin çocukları Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni, film yapımcılığına soyunmuş ve ortak bir şirket kurmuştu. Ortakların, uluslararası bağımsız film sektöründeki ilk yapımı olan 'Shallow Tale', dünya prömiyerini New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yaptı ve hatta 'En İyi Seyirci Ödülü'ne kazandı.







İlk filmleriyle ödül kazanan ortaklardan Sinan'ın ailesi Füsun-Faruk Eczacıbaşı ve Alihan'ın ailesi Arzuhan-Mehmet Ali Yalçındağ'ın onları yalnız bırakmadığını öğrendim. İlk kutlayanlar da onlar olmuş.







LEZZET TUTKUNLARI BASKI YAPTI

Yazın Bodrum'a göçen İstanbul elitlerinin lezzet tutkusunun, bir otelin a la carte restoranlarının otel dışından müşterilere de açılmasını sağladığını öğrendim.

Her yıl yaptığı yeniliklerle turistleri ağırlayan Voyage Torba'nın, kebaptan Uzakdoğu'ya, İtalya'dan Meksika'ya uzanan 7 farklı mutfaktaki restoranın methi dilden dile dolaşınca Bodrum'da evlerinde kalan tatilcilerden yoğun istek gelmiş. Sonunda otel, restoranlarda sınırlı sayıda rezervasyon kabul etme kararı almış. Restoranlar, ödüllü şefler tarafından yönetiliyor ve kullanılan tüm malzemeler yerinden getirtiliyor. Lezzet tutkularının bilgisi olsun.