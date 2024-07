Fazıl Say, Nişantaşı’nda aldığı yan yana iki apartman dairesinin arasındaki duvarı izinsiz şekilde yıktırınca komşuları şikayetçi olmuştu. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada duvarın yeniden örüldüğünü belirtmişti. Ancak Say’ın evinden çekilen yeni fotoğrafta duvarın örülmediği görüldü

Ünlü piyanistimiz Fazıl Say, bir skandala imza atmış; Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın almış, apartmanların güvenliğini hiçe sayarak aradaki perde duvarlarını yıkıp birleştirmişti.







Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu, ocak ayında benim haberim ile öğrenen komşuları, soluğu Beşiktaş Belediyesi'nde almıştı. Şubat ayında Beşiktaş Belediyesi'nin "Şikayete konu duvar ilgililerince tekrar örülerek bahse konu yer eski haline getirilmiştir" yazısı ile Say'ın komşuları derin bir "oh" çekmişti.







Ancak Say'ın bir arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğraftan anladık ki, Say ile Beşiktaş Belediyesi, apartman sakinlerini kandırmış! Say, yıktırdığı duvarları tekrar ördürmemiş!







Benim merak ettiğim, belediye nasıl böyle bir skandala imza atar. Belediyenin resmi yazısında "duvar örüldü ve ev eski haline getirildi" diyor ama gerçek öyle değil. Beşiktaş Belediyesi buna ne cevap verecek çok merak ediyorum.







DENİZ TUTKUNU DOSTLAR BODRUM'A DEMİR ATTI

2010'da sualtı fotoğrafçılığına sevdalanan ve iki sergi açan Ayşegül Dinçkök, 'Derin Tutku' adlı üçüncü sergisini ise, Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen ile birlikte gerçekleştirmişti.







2018'deki bu ortak projenin ardından çok yakın dost olan Dinçkök ile Ercümen, bugünlerde Bodrum'da birlikte tatil yapıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, iki yakın dostu, Cennet Koyu'nda bir teknede görüntülemiş

Dakikalarca yüzen deniz tutkunu dostlar, ardından tekneye çıkıp güneşlenmişler ve bu sırada derin bir sohbete dalmışlar...



AVRUPA'DA MARŞIMIZI DİNLETTİ

Türk ralli tarihinin efsane pilotlarından Ercan Kazaz'ın oğlu Kerem Kazaz, herkesi sollamaya devam ediyor! Babasının izinden giden ve 16 yaşında 'Türkiye'nin En Genç Ralli Pilotu' unvanını alan Kerem, geçen hafta başarılarına bir yenisini daha ekledi.







Şu anda 18 yaşında olan Kerem, Estonya'daki FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda, Ford Fiesta Rally3 Trophy'de birinci oldu. Ayrıca genel klasmanda da birincilik kürsüsüne çıkan Kerem Avrupa Ralli Şampiyonası podyumunda İstiklal Marşı'mızı dinletti. Kerem'e kocaman alkış...