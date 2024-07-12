Geçtiğimiz yaz evlilik teklifi alan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın izdivacı herkese dert olmuş durumda! Hatta Pınar Deniz, bu yaz evlenmeyeceklerini söylediği için, geçen ay dedikoducular ünlü çifti ayırmıştı! İlişkileri gayet-mutlu mesut devam ediyor, hiçbir sorun yok. Evlilik için ise aceleci davranmak istemiyorlar.







Kulağıma gelenlere göre, Mayıs 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile evlenen, Haziran 2019'da da boşanan Kaan Yıldırım, sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yemek istiyormuş. Zaten Pınar Deniz'in de 'ille de evlenelim' gibi bir derdi yokmuş. Hatta yakın çevresinden öğrendiğime göre, Pınar Deniz'in evlilik kararını 'çocuk' belirleyecekmiş! Ünlü oyuncu anne olmak istiyormuş ve anne olmaya karar verdiği gün nikah masasına oturacakmış. Benim anladığım; Pınar Deniz, 'önce bebek sonra nikah' modasına uyacak. Ne diyeyim, Allah gönüllerine göre verir inşallah.



RAKİPLERİN AŞKI DEVAM EDİYOR

Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in 8 yıllık ilişkisinin bittiğini de, Pilevneli'nin kendisi gibi sanat galerisi sahibi olan rakibi Senem Özgören ile yeni bir aşka yelken açtığını da ilk bu köşede okumuştunuz.







Tuba Ünsal'dan 2012'de boşandıktan sonra üç yıl bekar gezen Murat Bey, bu kez yalnızlığa üç ay dayanabilmişti. Martta bir düğüne katılıp aşklarını sadece eşe dosta ifşa eden aşıklardan sonra hiç haber alamamıştık. Sonunda Bodrum'da ortaya çıktılar. Orada bir davete katılan aşıklar, birlikte ilk pozlarını da verdi. Yani rakiplerin aşkı tam gaz devam ediyor.



AFFETMEYECEK BOŞANACAK!

Sosyetede herkesin örnek gösterdiği Selin-Uzay Kozak çiftinin evliliğinin üzerine kara bulutlar çöktüğünü yazmıştım mayısta. 2006'da evlenen; 2007'de kızları Kayra'yı, 2015'te de oğulları







Atlas'ı kucaklarına alan çiftin evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim ama yakınları bunun imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü Uzay Bey bir kabahat işlemiş ve Selin Hanım'ın da onu affetmeye hiç niyeti yokmuş! Maalesef bir yuva daha dağılacak gibi gözüküyor.



MİS KOKULU DAVET

Dünyanın en ünlü Fransız lüks moda markalarından biri, yeni parfüm koleksiyonunu Bodrum'da tanıttı. Marka, yaz parfümlerinin tanıtımı için Bodrum Yalıkavak'taki mağazasında bir davet verdi.







Bilge Kuru'nun ev sahipliğindeki davete, cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Konuklar, markanın yeni parfümlerini tek tek test etme imkanı bulurken, birçoğu beğendikleri parfümleri de satın aldı. Mis kokulu davete katılan cemiyetin ünlü isimlerinin yaz şıklıkları da dikkatimden kaçmadı.